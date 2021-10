Italia-Argentina nel ricordo di Maradona, la speranza: “Mi piacerebbe che si giocasse a Napoli” Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato al Festival di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport ha parlato della sfida tra Italia e Argentina, che si affronteranno nel mese di giugno del 2022 per una ‘Supercoppa’ tra la selezione che si è aggiudicata gli Europei e quella che ha vinto la Copa America.

La notizia che tutti stavano aspettando è arrivata: nei giorni scorsi è stata ufficializzata la sfida tra Italia e Argentina, le squadre che hanno vinto le competizioni di UEFA e CONMEBOL, e ora si attende solo di conoscere la sede. Le ue nazionali si affronteranno nel mese di giugno del 2022 per una Supercoppa tra la selezione che si è aggiudicata gli Europei e quella che ha vinto la Copa America. L’idea di una partita tra queste due nazionali era stato lanciato anche con l’intento di omaggiare Diego Armando Maradona, scomparso il 25 novembre 2020.

I buoni rapporti tra i vertici tra UEFA e CONMEBOL hanno certamente aiutato per l'inserimento nel calendario FIFA del prossimo anni ma adesso c'è grande curiosità in merito alla scelta della sede, che sta a cuore ai tanti appassionati del Pibe de Oro: nelle scorse settimane si è parlato spesso dell'Estadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires e l'impianto intitolato a Diego Armando Maradona a Napoli.

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato al Festival di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport proprio in merito a questo match e ha espresso la sua preferenza personale ma non ci sono ancora indicazioni precise ufficiali: "Si giocherà, l’abbiamo definito nell’ultimo Comitato Esecutivo UEFA. Italia-Argentina si giocherà, è la finalissima tra i campioni d’Europa e del Sudamerica. Sono convinto che si farà e per un fatto romantico mi piacerebbe che si giocasse a Napoli".

Inoltre Gravina ha detto chiaramente che i vertici del calcio italiano vorrebbero portare nel nostro paese un grande torneo nei prossimi anni perché da troppi anni siamo ospiti e spettatori di altri: "Stiamo puntando sull’Europeo del 2028, da troppi anni che in Italia non si organizza un evento e voglio chiudere il ciclo con questo risultato".