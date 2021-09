È ufficiale, si giocherà Italia-Argentina: la “Supercoppa Maradona” diventa realtà L’Italia e l’Argentina, le squadre che hanno vinto gli Europei e la Copa America, si affronteranno in un match ufficiale il prossimo mese di giugno. L’Argentina dopo aver vinto la Copa America e dopo aver visto vincere anche gli Europei all’Italia aveva lanciato l’idea di una partita tra queste due nazionali anche con l’intento di omaggiare Diego Armando Maradona.

A cura di Alessio Morra

Uefa e Conmebol hanno annunciato che nel 2022 si giocherà una partita tra le nazionali che hanno vinto gli ultimi Europei e l'ultima Copa America e cioè l'Italia e l'Argentina. L'incontro si disputerà nel mese di giugno. L'idea di questa sfida era nata subito dopo i successi dell'Italia e dell'Argentina, i dirigenti sudamericani avevano subito proposto di disputare una partita tra campioni d'Europa e del SudAmerica. Una partita in cui sarebbe onorato così anche Diego Armando Maradona, campione argentino che in Italia ha giocato per sette stagioni, indossando la maglia del Napoli.

L'Italia lo scorso 11 luglio ha vinto gli Europei, tutti gli appassionati ricordando e con gioia la finale con l'Inghilterra vinta dopo i calci di rigori. Gli azzurri a Wembley trionfando sfatarono un tabù, perché conquistarono gli Europei che mancavano addirittura dal 1968. L'Argentina la notte precedente in Brasile vinse 1-0 contro i rivali di sempre e tornò a vincere la Copa America, primo successo dal 1993.

I dirigenti sudamericani dopo il successo dell'Italia proposero l'organizzazione di una partita tra l'Argentina e l'Italia, legate oltre che dal successo anche da Maradona. Pian piano ha preso piede l'idea della ‘Supercoppa Maradona', questo non è il nome ufficiale del match che si disputerà la prossima estate, ma il filo conduttore di questa idea è proprio lui Diego Armando Maradona.

Il comunicato della Uefa: "UEFA e CONMEBOL hanno annunciato oggi l'ampliamento della loro cooperazione esistente e l'organizzazione di una partita tra i vincitori di UEFA EURO 2020 Italia e i vincitori della CONMEBOL Copa América 2021 Argentina durante la finestra internazionale nel giugno 2022 in una sede da confermare. L'organizzazione di questa partita fa parte dell'espansione della cooperazione tra UEFA e CONMEBOL, che comprende in particolare le categorie di calcio femminile, futsal e giovanile, lo scambio di arbitri e programmi di formazione tecnica.

L'accordo raggiunto dalle due organizzazioni copre attualmente tre edizioni di questo match tra i rispettivi vincitori continentali, e prevede anche l'apertura di un ufficio congiunto a Londra, che avrà il compito di coordinare progetti di interesse comune. Raggiungendo questo accordo, UEFA e CONMEBOL esprimono il loro impegno per lo sviluppo del calcio al di fuori delle loro zone geografiche, come ponte che unisce persone, paesi, continenti e culture. Anche il Comitato Esecutivo UEFA e il Consiglio CONMEBOL hanno espresso una forte volontà di continuare a collaborare su altre questioni di reciproco interesse in futuro".