Italia-Argentina ai Mondiali U20, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Italia scende in campo contro l’Argentina nell’ultimo turno del girone D dei Mondiali Under 20: si gioca nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre con fischio d’inizio alle ore 01:00. Diretta TV e in streaming su Rai Sport.

L'Italia sfida l'Argentina nell'ultimo turno del girone D dei Mondiali Under 20: alla selezione del CT Carmine Nunziata potrebbe bastare un pareggio per qualificarsi ma la Seleccìon di Diego Placente ha intenzione di fare bottino pieno nel gruppo dopo i 6 punti nelle prime due gare. Si gioca all'Estadio Elias Figueroa Brander di Valparaiso, in Cile, nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 ottobre con fischio d'inizio alle ore 01:00 con diretta TV e in streaming su Rai Sport.

Dopo la vittoria di misura contro l'Australia, gli Azzurrini sono inciampati contro Cuba: Di Natali e Idrissou avevano portato sul doppio vantaggio la squadra di Nunziata ma due rigori, assegnati entrambi dopo revisione al Football Video Support, hanno rimesso tutto in equilibrio e regalato il primo storico punto ai cubani.

Sarà decisiva l'ultima gara contro l'Argentina e potrebbe bastare un pareggio, visto che passano anche le quattro migliori terze, ma non bisogna abbassare la tensione perché poi si rischiano brutte sorprese come accaduto nell'ultimo match. A quest'ora il pass poteva essere già in tasca e ci si giocava solo il piazzamento contro i ragazzi di Placente.

Partita: Italia-Argentina

Quando: domenica 5 – lunedì 6 ottobre 2025

Orario: 01:00 (ora italiana)

Dove: Estadio Elias Figueroa Brander, Valparaiso

Diretta TV: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play, Fifa+

Competizione: 3° turno girone D Mondiali U20

Dove vedere Italia in TV: diretta in chiaro sulla Rai

La diretta tv di Italia-Argentina sarà in chiaro e gratis sui canali della Rai. A trasmettere la terza partita degli Azzurrini in Coppa del Mondo Under 20 sarà Rai Sport (canale numero 58 del digitale terrestre).

Italia-Argentina, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

Italia-Argentina sarà visibile anche in diretta streaming e in forma gratuita collegandosi alla piattaforma di Rai Play. Per assistere all'incontro on-line c'è anche la possibilità di farlo attraverso il sito Fifa+ (che offre anche gli highlights di tutte le gare del Mondiale Under 20).

Le probabili formazioni di Italia-Argentina, 3° turno del girone D dei Mondiali Under 20

Nunziata non avrà a disposizione Iddrissou, espulso contro Cuba, e Okoro dovrebbe prendere il suo posto al centro dell'attacco. Mosconi e Romano sulla trequarti. Placente si affida al bomber del torneo Sarco (3 gol), che farà coppia con Montoro.

ITALIA U20 (3-4-2-1): Nunziante; Natali, Corradi, Sardo; Idele, Mannini, Sala, Cama; Mosconi, Romano; Okoro. CT: Nunziata.

ARGENTINA U20 (3-4-2-1): Barbi; Pierani, Perez, Ramirez; Gorosito, Carrizo, Acuna, Delgado, Soler; Sarco, Montoro. CT: Placente.