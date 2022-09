Istanbul-Fiorentina dove vederla in TV su TV8, Sky o DAZN: le formazioni della partita di Conference League Istanbul Basaksehir-Fiorentina è la seconda partita del girone A di Conference League per la squadra di Italiano. Tutte le informazioni sulla gara, le probabili formazioni e dove si potrà vedere in diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

La Fiorentina, dopo aver steccato l'esordio di Conference League in casa contro il Rigas FS, sarà ospite dell'Istanbul Basaksehir per la seconda giornata del gruppo A. Si tratta di una trasferta insidiosa per la squadra di Vincenzo Italiano, che sta attraversando un momento non semplice e deve risollevarsi quanto prima per evitare di incappare in altri risultati negativi e compromettere il suo cammino sia in campionato che in Europa. La gara tra la Viola e i turchi allenati da Emre Belozoglu, vecchia conoscenza del campionato italiano, si giocherà giovedì 15 settembre 2022 alle ore 21.00 allo stadio Basaksehir Fatih Terim di Istanbul e verrà trasmessa in diretta TV e streaming da TV8, Sky e DAZN.

La squadra toscana è reduce dalla sconfitta contro il Bologna ma nel percorso in Conference c’è già una partita che non ammette passi falsi: la compagine turca non perde una partita ufficiale da marzo e ha esordito nel torneo europeo vincendo per 4-0 sul campo dell’Heart of Heart of Midlothian. Si tratta del primo confronto tra le due squadre, tra le quali non risultano precedenti.

Le probabili formazioni di Istanbul-Fiorentina. Sia Emre che Italiano dovrebbero affidarsi al 4-3-3 con la Viola che in attacco schiererà Ikoné, Cabral e Saponara mentre il Basaksehir punterà sull'ex Roma e Udinese Stefano Okaka come terminale offensivo.

BASAKSEHIR (4-3-3): Sengezer; Sahiner, Duarte, Touba, Lima; Ozcan, Biglia, Aleksic; Traoré, Okaka, Gurler. Allenatore: Emre.

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

Dove si gioca: Basaksehir Fatih Terim, Istanbul

Orario: 21.00

Canale TV: Dazn, Sky, TV8

Diretta streaming: Dazn, Sky Go, tv8.it

Competizione: Conference League, 2a giornata

Dove vedere Istanbul-Fiorentina oggi in diretta TV e streaming TV8, Sky o DAZN

Dove vedere in TV Istanbul Basaksehir-Fiorentina? Il match di Conference League sarà trasmesso in TV in chiaro su TV8 e da Sky, sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). La gara si potrà vedere in televisione anche su DAZN, con i possessori di Smart TV che potranno collegarsi all'app mentre gli altri potranno sfruttare dispositivi come Xbox, Playstation, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Per vedere in streaming la sfida tra Istanbul Basaksehir e Fiorentina basterà collegarsi alle applicazioni di DAZN e Sky Go, oppure al sito tv8.it. Match disponibile anche su NOW. A raccontare la sfida per SKY sarà Dario Massara con l commento tecnico sarà di Lorenzo Minotti mentre per DAZN ci saranno Riccardo Mancini e Manuel Pasqual.

Conference League, le probabili formazioni di Istanbul-Fiorentina

Emre Belozoglu punta su Okaka come terminale offensivo del suo 4-3-3: nella formazione titolare dovrebbero esserci altre due conoscenze del campionato italiano come Biglia, ex Lazio e Milan, e Duarte, passato per Milanello ma mai visto in campo.

Italiano non cambierà il suo 4-3-3 con Venuti, Quarta, Igor e Biraghi a comporre la linea difensiva davanti a Gollini; in mediana Bonaventura, Amrabat e Maleh mentre a formare il tridente dovrebbero essere Ikoné, Cabral e Saponara.

