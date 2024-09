video suggerito

Inzaghi mette in guardia l’Inter in vista del derby: una cosa non deve assolutamente succedere Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il derby contro il Milan e ha avvisato l’Inter: c’è una cosa che non deve assolutamente succedere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il derby contro il Milan. L'allenatore dell'Inter si è espresso così in merito alla sfida contro i rossoneri: "Sappiamo che partita troveremo. Il derby lo sappiamo tutti cosa rappresenta per noi, per la società, per i nostri tifosi. Ci vorrà un'Inter speciale perché dopo la partita che abbiamo fatto in Europa abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Ma a volte in partite come il derby trovi energie che neanche pensavi di avere".

A chi gli chiede cosa c'è ancora da dimostrare dopo sei derby vinti, il tecnico campione d'Italia risponde così: "Tantissimo. La stagione è appena cominciata, i derby passati non bisogna proprio pensarli. Sono bellissimi ricordi ma i ricordi non portano punti e gol. Giocheremo contro una squadra che ha ottimi giocatori. Il Milan ha fatto un'ottima partita di campionato contro il Venezia, ma più che pensare al Milan penso ai miei. Dovremo fare una gara di grande determinazione perché i derby vanno oltre i pronostici e ogni dettaglio sarà fondamentale".

Sul rischio ‘pancia piena' mette in guardia i suoi ragazzi: "Non deve capitare. Troveremo un Milan che in campionato ha fatto un'ottima partita contro il Venezia. Poi ha perso contro il Liverpool ma io non penso a come troverò il Milan, io penso a cosa dovremo fare noi. Serviranno corsa, aggressività e determinazione. Quel che è stato è stato, il Milan è un'ottima squadra con un ottimo allenatore. L'ho già affrontato a Roma, dobbiamo farci trovare pronti con l'organizzazione e le qualità che abbiamo".

Simone Inzaghi sulla formazione: "Ho qualche dubbio"

La formazione dell'Inter non è ancora certa e lo dice lo stesso Simone Inzaghi: “Ho qualche dubbio di formazione, voglio vedere l’allenamento di oggi pomeriggio e poi domattina deciderò. Uno di questi è Dumfries, che è entrato bene nelle ultime gare ma anche Darmian a Manchester ha fatto un’ottima gara. Lautaro? Non è un caso, è il nostro capitano, ha giocato per un anno intero senza mai fermarsi. Se sta bene, domani giocherà”.