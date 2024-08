video suggerito

Inzaghi ha una sola richiesta per l’Inter prima dell’esordio in campionato: “Manca un difensore” Domani l’Inter debutterà in Serie A con le due stelle cucite sul petto, ma la rosa dei Campioni d’Italia avrà bisogno di una revisione. Inzaghi parla chiaro: “In attacco restiamo così, ma un reparto non convince” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simone Inzaghi torna sulla panchina dell'Inter con la seconda stella cucita addosso. Per lui sarà la prima stagione da Campione d'Italia in tutta la carriera da allenatore, un privilegio ma anche un peso da portare avanti con onore. Domani l'Inter farà il suo esordio in casa del Genoa, con il mercato ancora aperto e situazioni da sistemare per essere competitivi al massimo.

Nel corso della prima conferenza stampa di questo nuovo campionato il nerazzurro ha fatto il punto sulla rosa, sui reparti che funzionano ma soprattutto su quelli che secondo la sua idea avrebbero ancora bisogno di qualche rinforzo.

Il vuoto da colmare in difesa

Inzaghi non si nasconde dietro frasi fatte ma analizza i pregi e le pecche della sua squadra. Il nodo cruciale per l'Inter è quello di sistemare la difesa con un ultimo elemento, un braccetto sinistro che il mercato non ha ancora regalato: "Abbiamo un reparto che ci convince, ci manca un difensore sinistro che stiamo cercando di individuare. Il mercato è complicato per tutti". Il primo nome sulla lista è il giovane Tomas Palacios, di proprietà del Talleres che i nerazzurri vorrebbero avere presto a disposizione.

Per il resto, soprattutto in attacco, il calciomercato non dovrebbe regalare nessuna ulteriore sorpresa: "In attacco va bene così? Sono state fatte delle valutazioni insieme al club, abbiamo scelto in questo momento di rimanere così, con i cinque attaccanti che abbiamo in questo momento. Sappiamo che il mercato è in evoluzione fino a fine mese, in questo momento ci sentiamo ben coperti".

Gli obiettivi dell'Inter

La seconda stella è ormai archiviata, ma i nerazzurri hanno voglia di riconfermarsi e di far bene anche nella nuova Champions League: "Ripetersi non è semplice ma ci proveremo con tutte le nostre forze. L’obiettivo sarà l’impegno e la concentrazione, che dobbiamo migliorare: l’anno scorso siamo stati perfetti, ma tutte le altre sono in miglioramento e dovremo farlo anche noi. Ci sono tante squadre che punteranno a vincere lo scudetto, per quanto mi riguarda vedo un campionato più livellato verso l’alto. Tutte le squadre di vertice si sono rinforzate e le squadre medie le vedo migliorate con ottimi elementi".