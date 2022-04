Inzaghi ha masticato amaro, e ora si vendica: “Avevano aperto un dibattito su di me” Dopo la vittoria dell’Inter contro il Milan in semifinale di Coppa Italia, Simone Inzaghi si è tolto qualche sassolino ricordando anche i momenti difficili di poche settimane fa.

A cura di Marco Beltrami

Non sono mancate le polemiche dopo Inter-Milan. I nerazzurri si sono imposti con un perentorio 3-0 sui cugini nel derby di Coppa Italia, conquistando così la finale dove affronteranno una tra Juventus e Fiorentina. A far discutere è stata la scelta dell'arbitro Mariani, che con l'ausilio del Var ha annullato il gol di Bennacer per una posizione irregolare di Kalulu. Se l'arbitro Pioli si è molto arrabbiato nel post-partita lasciando l'intervista, molto più tranquillo ovviamente Simone Inzaghi. Anche il tecnico nerazzurro però ha deciso di togliersi qualche sassolino, soffermandosi sull'esito della sfida.

Il tecnico ex Lazio si è complimentato con i suoi ragazzi, ma non si è soffermato sugli episodi arbitrali. Al contrario nella sua analisi c'è la soddisfazione per un'Inter che è tornata sui binari giusti, dopo un periodo negativo e tantissime critiche per lui e per la sua squadra. Oggetto della discussione le scelte del mister, e in particolare quella rivelatasi vincente di preferire Correa a Dzeko nelle vesti di partner di Lautaro Martinez.

E pensare che proprio le rotazioni e i cambi, avevano fatto finire Inzaghi nell'occhio del ciclone soprattutto dopo la sconfitta nel derby di ritorno di campionato. L'allenatore dell'Inter ha aspettato il momento giusto per la rivincita: "Ho cinque attaccanti che stanno bene. L’allenatore deve prendere tantissime decisioni. In Supercoppa i 5 cambi mi hanno fatto vincere un trofeo, dieci giorni dopo nel derby da 1-0 abbiamo perso 2-1 e si sono aperti dibattiti sui cambi di Inzaghi per un mese e mezzo. Ho ascoltato, accettato le critiche costruttive, quelle create no".

Quello che è certo è che l'Inter si è ripresa, e ribaltato la situazione rispetto al derby di campionato quando l'inerzia sembrava favorevole al Milan. A tal proposito, Inzaghi non vuole comunque sbilanciarsi e infatti frena gli entusiasmi: "Siamo andati avanti, non abbiamo fatto nulla ma è un passo importante. Manca una partita e in campionato è un percorso lungo. Ad un certo punto dicevano che eravamo i favoriti e che poi invece eravamo tagliati fuori. Un campionato con tanti cambiamenti avanti, con tante squadre fortissime come Juve, Napoli e vedremo fino alla fine".