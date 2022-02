Inzaghi contro il Milan si affida alla regola dei gol in trasferta: “Importante è segnare” Il tecnico nerazzurro sa che dalla sfida di martedì contro il Milan passa non solo la possibile finale di Coppa Italia: “Motivazioni e testa faranno la differenza per raggiungere gli obiettivi”

A cura di Alessio Pediglieri

Un gol che vale doppio. La Coppa Italia di questa edizione è ancora saldamente ancorata al regolamento che considera fondamentale segnare in trasferta per strappare la qualificazione nel doppio turno: una rete siglata fuori casa per il torneo nazionale vale ancora doppio, ultimo baluardo di una regola che non vige più in campo internazionale dove l'Uefa ha deciso di cancellarla da questa stagione per le sue competizioni. Dunque, con l'Inter che sulla carta giocherà il derby contro il Milan "fuori casa", Simone Inzaghi avrà un alleato in più.

Non è un dato di poco conto perché, al di là della momentanea crisi in casa nerazzurra, quello interista rimane il migliore attacco del campionato, e quindi dell'intero calcio italiano. Anche se sempre più tallonato da vicino da Milan, Verona e Lazio le altre tre squadre che hanno sfondato già quota 50 reti segnate. Dunque, trovare contro il Milan nel derby di andata delle semifinali di Coppa Italia martedì sera, sarebbe un elemento non secondario, al di là di cercare un risultato positivo a prescindere. Alla fine, in una doppia sfida che dura 180 minuti se non oltre, ogni particolare può fare la differenza.

Non si aggrappa certamente a questo unico aspetto Simone Inzaghi che sta alzando il clima della vigilia per riportare la squadra e l'ambiente non su quanto avvenuto nelle ultime settimane ma su una partita che determinerà equilibri che vanno ben oltre il raggiungimento della finale di Coppa Italia. Se per il Milan, il confronto con i nerazzurri è uno step fondamentale per confermarsi squadra già ora pronta ai massimi livelli, per l'Inter è ulteriore elemento di conferme: "Deve aumentare il nostro senso di responsabilità per preparare la sfida nel migliore dei modi, senza deconcentrarci su altro. Focus sul campo e sulla prestazione, il derby è sempre una bellissima vetrina".

Il tecnico interista rifiuta dunque di parlare di crisi, fantasmi, involuzione. E traccia la strada che da ora in poi è fondamentale seguire fino a giugno: "Giocare partita per partita cercando di recuperare le energie fisiche e mentali senza pensare a quello che accadrà dopo. Per raggiungere gli obiettivi questo è l'unico modo". Un'agevolazione, arriverà anche dal regolamento in atto in Coppa Italia e che vede in questa fase di doppio incontro andata/ritorno ancora la regola dei gol in trasferta che varranno doppio. ‘Ancora' perché in Europa non si può fare più i conti su questo aspetto, abolito dall'Uefa: "L'aspetto motivazionale e mentale faranno la differenza con le due squadre che proveranno a prevalere. M è evidente che per noi segnare in trasferta sarebbe molto importante"