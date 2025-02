video suggerito

Inzaghi chiede un acquisto: "Siamo corti, mi aspetto qualcosa in difesa". L'Inter gli regala Zalewski Mentre Inzaghi chiedeva un rinforzo nella conferenza pre Milan-Inter, Ausilio e Marotta hanno chiuso contemporaneamente per Nicola Zalewski dalla Roma: l'esterno italo.polaco va a rinforzare il reparto arretrato da dove sono partiti Buchanan e Palacios.

A cura di Alessio Pediglieri

C'è il derby alle porte e Inzaghi non vuole perdere il terzo consecutivo dopo il primo in campionato e quello in Supercoppa. Ma il tecnico nerazzurro ha anche un occhio al mercato dove l'Inter ha operato esclusivamente in uscita. Sono partiti due difensori giovani che avevano bisogno di giocare ma la coperta resta cortissima: "Mi aspetto un movimento in entrata", ha detto in conferenza. Nel frattempo Ausilio e Marotta hanno chiuso per l'acquisto di Zalewski dalla Roma.

La richiesta di Inzaghi: "Ora c'è il derby, parlerò con Ausilio e Marotta"

Una richiesta chiara quella di Inzaghi sul tema mercato, dove il tecnico nerazzurro ha spiegato la situazione senza giri di parole: "Sono usciti due giocatori in difesa, bravi, giovani e di prospettiva. La rosa adesso è corta, anche complici gli infortuni. Ora c'è il derby ma parlerò con Ausilio, Baccin e Marotta. Mi aspetto qualche movimento in entrata, soprattutto in difesa". E mentre l'allenatore spiegava il proprio pensiero alla stampa, la dirigenza nerazzurra era già sul traguardo per concludere l'acquisto di Zalewski dalla Roma, ora ufficiale.

Zalewski dalla Roma all'Inter: i dettagli dell'accordo

Gli uomini di mercato dell'Inter hanno lavorato all'unisono con la Roma con una idea chiara nella testa per consegnare al proprio allenatore un inserimento funzionale e pronto per sopperire alle partenze degli ultimi giorni. Il via libera del club giallorosso per il passaggio di Nicola Zalewski dalla Capitale a Milano è arrivato praticamente in contemporanea della richiesta di Inzaghi nella conferenza pre Milan-inter. Dopo il rinnovo di contratto dell'italo-polacco, che era in scadenza a giugno, si è proceduto al trasferimento: prestito con diritto fissato a 6/7 milioni di euro.

L'idea della Roma, dopo il prolungamento fino al 2026 era quella di venderlo a titolo definitivo, possibilmente all'estero ma è stato lo stesso Zalewski a tracciare la rotta: saputo dell'Inter, ha comunicato di volere solo i nerazzurri, dove tra l'altro troverà il compagno di nazionale Zielinski, in cui avrà la possibilità di trovare alternanza importante sulla fascia dove Inzaghi punta molto per il suo 3-5-2.

Gli altri colpi di mercato dell'Inter: Frattesi in stand by, Arnautovic richiesto dalla Fiorentina

L'Inter però potrebbe assestare altri colpi dell'ultima ora anche se sarà difficile: Frattesi, richiesto proprio dalla Roma, sembra oramai votato a restare anche a fronte della stima espressa da Inzaghi e agli ultimi minutaggi maggiori che in passato. Anche Arnautovic ha avuto una richiesta importante: la Fiorentina lo avrebbe individuato come vice Kean, con una proposta da 18 mesi a 2.5 milioni. L'Inter tace, anche in attacco