Invitato ad alzare la coppa dai suoi idoli: il momento che il piccolo tifoso non dimenticherà mai Un giovane tifoso del Liverpool ha salito le famose scale di Wembley con la sua squadra del cuore e ha alzato la Carabao Cup insieme ai suoi idoli.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono dei momenti che si sognano da bambino, che magari non si verificheranno mai. E poi ce ne sono altri che, in maniera del tutto inaspettata, diventano realtà. Un esempio è quanto avvenuto durante la premiazione della Carabao Cup vinta dal Liverpool ai calci di rigore contro il Chelsea: durante la premiazione n un pomeriggio in cui un giovane tifoso dei Reds ha vissuto l'esperienza che ogni tifoso di calcio vorrebbe vivere e che sarà difficile dimenticare.

Al Wembley Stadium le vittorie vengono celebrate in modo speciale e diverse dagli altri stadi: invece di ricevere il trofeo in campo, la squadra vincitrice deve attraversare le tribune dell'impianto salendo 109 gradini fino alla tribuna principale, dove vengono assegnate le medaglie e i viene affidata la coppa al capitano per alzarla al cielo e mostrarla ai tifosi.

Alisson Becker, che ieri sera si è accomodato in panchina per lasciare spazio al ‘portiere di coppa' Caoimhín Kelleher, stava salendo i gradini quando si è avvicinato a un giovane tifoso del Liverpool e l'ex Roma non ci ha pensato due volte, invitandolo ad unirsi alla squadra per i festeggiamenti della vittoria.

Il tifoso del Liverpool, accompagnato dal portiere brasiliano, è riuscito a sollevare la coppa tra lo stupore di Mohamed Salah e Virgil van Dijk, che non riuscivano a credere a quello a cui stavano assistendo; e di tutto lo stadio, che ha accompagnato la situazione con applausi e i consueti "olè".

Su questa vicenda si è soffermato anche Jurgen Klopp, a cui è stato chiesto del loro ospite speciale ai microfoni di Sky Sports: “Alisson lo ha portato perché suo padre gridava, ‘lascia che tocchi il trofeo’”.

Un momento molto bello per tutti quelli che si sono gustati la premiazione dopo una gara intensa e decisa solo al 22° calcio di rigore: dopo le reti di tutti giocatori di movimento è toccato ai portieri e Kepa ha tirato il pallone in curva dopo che Kelleher non aveva sbagliato dagli undici metri.

Una serata indimenticabile per il giovane tifoso e per tutto il popolo di Anfield Road, che con League Cup ha già messo un trofeo in bacheca di questa stagione, il quinto dell'era Klopp, e proverà a giocarsi le sue chance in Premier e in Champions League fino alla fine.