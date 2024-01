Inter-Verona dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Verona è la partita delle 18 del sabato della 19a giornata di Serie A, ultima d’andata. Le ultime notizie su diretta TV e streaming e formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Inter-Verona è la partita del sabato della 19a giornata di Serie A in orario alle 18 allo stadio Meazza.. La squadra di Inzaghi dopo il pareggio in casa del Genoa vuole riprendere la sua marcia contro l'Hellas che nell'ultimo turno ha perso in casa contro la Salernitana. I nerazzurri con una vittoria consoliderebbero il primato in classifica allungando momentaneamente sulla seconda della classe Juventus che giocherà poi domenica contro la Salernitana. La sfida tra Inter e Verona sarà trasmessa in e streaming TV su DAZN.

Le probabili formazioni di Inter-Verona. La squadra di Inzaghi con il dubbio legato a Lautaro, che potrebbe comunque essere sostituito da Arnautovic in coppia con Thuram. La formazione di Baroni scenderà in campo con il trio offensivo formato da Ngonge, Djuric e Lazovic.

Partita: Inter-Verona

Quando si gioca: sabato 6 gennaio 2023

Orario: 18:00

Dove si gioca: stadio Meazza di San Siro, Milano

Canale TV: Dazn

Diretta streaming: Dazn

Competizione: Serie A, 19ª giornata

Dove vedere Inter-Verona in TV su Sky o Dazn

Dove vedere Inter-Verona in TV? La partita sarà trasmessa in TV su DAZN, con gli abbonati che potranno sintonizzarsi sulla piattaforma e seguire la telecronaca di Stefano Borghi e Massimo Gobbi. Il match tra Inter e Verona si potrà vedere anche su Sky e in particolare su Zona DAZN al canale 214 dell'emittente satellitare. Servizio disponibile per chi ha attivato il servizio.

Inter-Verona, dove vederla in streaming

Inter-Verona sarà visibile anche in streaming. Diretta su dispositivi portatili e fissi sull'app di DAZN per gli abbonati. La partita invece non sarà visibile per gli utenti Sky sull'app Sky Go.

Le probabili formazioni di Inter-Verona

Inter che deve fare i conti con il dubbio Lautaro, che come con Dimarco è tornato a lavorare con il gruppo. Possibile conferma per Arnautovic in avanti in coppia con Thuram. Pavard dal primo minuto con Acerbi e Bastoni. Hellas con il 4-3-3 con tridente formato da Ngonge, Djuric e Lazovic

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram.

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.