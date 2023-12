Il Genoa ferma anche l’Inter, a Marassi finisce 1-1: Sommer sbaglia e vanifica il gol di Arnautovic Genoa-Inter termina 1-1, la capolista frena a Marassi: il gol di Dragusin con la complicità di un Sommer non reattivo pareggia la prima rete in campionato di Arnautovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Dopo la Juventus, il Genoa di Alberto Gilardino ferma anche la capolista Inter. A Marassi termina 1-1 il match della 18ª giornata della Serie A, l'ultima di questo 2023. Un risultato deciso tutto nella fase finale del primo tempo con il primo gol in questo campionato di Marko Arnautovic che aveva portato in vantaggio i nerazzurri e la rete di Dragusin il cui colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo in pieno recupero che, con la complicità di un Sommer poco reattivo, permette al Grifone di andare negli spogliatoi all'intervallo sul risultato di parità.

Un pareggio arrivato al termine di un incontro che ha visto l'Inter, ancora orfana degli infortunati Lautaro Martinez e Dimarco, faticare nello scalfire la retroguardia di un Genoa molto ben messo in campo da Gilardino e soffrire sulle palle inattive e sulle iniziative palle al piede del solito Gudmundsson. Anche nella ripresa la capolista ha faticato nel portare pericoli alla porta difesa dallo spagnolo Josep Martinez chiamato al grande intervento solo dal colpo di testa di Acerbi su palla inattiva.

Un pareggio dunque che, alla luce di quanto visto sul terreno di gioco dello Stadio Ferraris rapportato ai valori dei calciatori a disposizione dei due allenatori, appare come un risultato giusto anche per quella dubbia spinta di Bisseck su un avversario in avvio dell'azione che ha portato al gol di Arnautovic che l'arbitro Doveri e il VAR non hanno reputato fallosa nonostante le veementi proteste dei padroni di casa.

Un pareggio che di certo fa sorridere più il Genoa che si porta momentaneamente a +7 sulla zona retrocessione, mentre l'Inter, che ha visto interrotta la sua striscia di quattro vittorie consecutive, può ora vedere la Juventus (in caso di vittoria nel match di sabato in casa contro la Roma di José Mourinho) tornare sotto a solo due lunghezze di distanza. Rinviata dunque per i nerazzurri la conquista matematica del titolo di Campione d'Inverno di questa Serie A 2023-2024.