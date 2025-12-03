Inter-Venezia di Coppa Italia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Coppa Italia, terzo atto di giornata: si gioca questa sera alle 21:00 a San Siro dove l'Inter testa di serie ospita il sorprendente Venezia per gli ottavi di finale. Partita ovviamente in chiaro e in esclusiva come tutte del torneo, sui canali Mediaset: in TV e in streaming senza costi aggiuntivi.

San Siro si appresta ad applaudire Lautaro e compagni reduci di una vittoria corroborante all'Arena Garibaldi di Pisa dove è tornata con tre punti che hanno scosso l'ambiente e la classifica di Serie A in positivo. Ma non c'è tempo di rifiatare perché la Coppa Italia incombe con un turno infrasettimanale che vedrà la squadra di Chivu affrontare il Venezia, in un match di fronte al proprio pubblico in gara secca. I lagunari si sono guadagnati un posto agli ottavi grazie alla vittoria nel derby veneto contro il Verona, sconfitto al Bentegodi e proveranno a compiere il classico colpo grosso con i nerazzurri. Chi vince troverà sul suo percorso per i quarti di finale, la vincente tra Roma e Torino.

Partita: Inter-Venezia

Orario: 21:00

Dove: San Siro (Milano)

Quando: mercoledì 3 dicembre 2025

Diretta TV: Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia (ottavi di finale)

Inter-Venezia dove vederla in TV: la diretta in chiaro

Inter-Venezia si gioca questa sera a San Siro e sarà visibile in TV in chiaro e senza costi aggiuntivi. Il canale di riferimento sul Digitale Terrestre è Italia 1, canale 6 del telecomando. L'arbitro sarà Davide Di Marco della sezione di Ciampino. Gli assistenti saranno Preti e Ricci , il quarto ufficiale sarà Bonacina, VAR dell'incontro Nasca, Assistente VAR Mazzoleni.

Dove vedere Inter-Venezia in diretta streaming: l'orario

Inter-Venezia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia inizia alle 21:00. In streaming consentita la visione gratuita e in chiaro sia su pc sia sui dispositivi mobili collegandosi a Mediaset Infinity, il portale ufficiale.

Inter-Venezia, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Tanto turnover per Chivu che vuole dare riposo ai titolari e dare minutaggio a chi gioca meno, cercando conferme. Ecco in mediana una nuova chance per Diouf, oggetto del mistero fin qui, poi di nuovo Luis Henrique sulla fascia, Bisseck e de Vrij entrambi presenti in difesa assieme a Carlos Augusto da braccetto. In porta si rivede Martinez. In attacco ci sarà Esposito al fianco di Thuram. Per Stroppa, un 3-5-2 con Casas e Adorante coppia d'attacco.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Zielinski, Sucic, Luis Henrique; Thuram, Esposito. All. Chivu

VENEZIA(3-5-2): Grandi; Korac, Venturi, Sidibe; Sagrado, Lella, Bohinen, Duncan, Haps; Casas, Adorante. All. Stroppa