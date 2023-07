Inter-Pergolettese oggi, dove vederla in TV e streaming: orario e canale della partita amichevole Oggi venerdì 21 luglio, alle 18:00 ad Appiano Gentile si gioca Inter-Pergolettese. Secondo match test stagionale per i nerazzurri prima della partenza per la tournée giapponese. Inzaghi avrà a disposizione anche Juan Cuadrado.

L'Inter di Simone Inzaghi ritorna in campo prima di prendere il volo verso il Giappone per la tournée estiva che vedrà i nerazzurri giocare contro il PSG e l'Al-Nassr. Lo farà oggi, venerdì 21 luglio, alle 18:00 ad Appiano Gentile nel test amichevole contro la Pergolettese. Non è prevista alcuna copertura in diretta TV e streaming.

Un ultimo test poi il viaggio in Giappone, così l'Inter procede la propria preparazione in vista della nuova stagione. I nerazzurri sono già scesi in campo contro il Lugano, lo scorso 18 luglio, vincendo 3-0 la prima amichevole stagionale. Ora toccherà alla US Pergolettese 1932 che milita attualmente nel campionato di Serie C.

La probabile formazione dell'Inter. Per la formazione cremonese si tratta della prima uscita stagionale ufficiale, tra i nerazzurri occhi puntati su alcuni titolari come Lautaro, De Vrij, Mkhitaryan e Correa ma anche su giovani interessanti come Esposito e Salcedo. Oltre all'ultimo arrivato, Bisseck già in campo contro il Lugano. Attesa per Cuadrado, a disposizione di Inzaghi,

Partita: Inter-Pergolettese

Data: venerdì 21 luglio 2023

Dove: Appiano Gentile

Orario: 18:00

Diretta TV: –

Diretta Streaming: –

Competizione: amichevole estiva

Dove vedere Inter-Pergolettese in diretta TV

Inter-Pergolettese è un test-match estivo che si gioca ad Appiano Gentile oggi a partire dalle 18:00. Un allenamento congiunto tra nerazzurri e la formazione di Serie C che si concluderà con la classica partita utile a Inzaghi per verificare l'attuale condizione dei giocatori a disposizione. Non è prevista una diretta televisiva né in chiaro né dietro abbonamento.

Inter-Pergolettese, dove vederla in diretta streaming

Come è capitato anche per la prima amichevole stagionale contro il Lugano, anche oggi venerdì 21 luglio la partita ad Appiano Gentile tra Inter e Pergolettese non avrà alcuna copertura in live streaming, sia in chiaro sia dietro abbonamento.

Inter-Pergolettese, la probabile formazione nerazzurra

Tante rotazioni ed esperimenti estivi da parte di mister Inzaghi che metterà mano ovviamente sia all'undici iniziale sia nella ripresa utilizzando il più possibile i giocatori a disposizione, tra cui Cuadrado. L'11 di partenza potrebbe essere questo:

Inter – (3-5-2): F. Stankovic; Bisseck, De Vrij, Fontanarosa; Lazaro, Fabbian, Agoumé, Mkhitaryan, Pelamatti; Lautaro, Correa