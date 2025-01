video suggerito

Inter-Milan, le probabili formazioni della Supercoppa Italiana: i titolari di Inzaghi e Conceiçao Inter e Milan all'atto finale per conquistare il primo trofeo della stagione: la Supercoppa Italiana. Le probabili formazioni: Taremi favorito per sostituire Thuram tra i nerazzurri; incognita Leao per i rossoneri.

Inter e Milan si sfidano lunedì sera a Riyad per conquistare il primo trofeo della stagione. In palio c'è la Supercoppa Italiana che la squadra di Simone Inzaghi proverà a vincere per il secondo anno consecutivo dopo aver battuto l'Atalanta. Avrà di fronte a sé un avversario che ha bisogno di un successo importante per lasciare alle spalle il periodo di crisi culminato con l'esonero di Paulo Fonseca e l'arrivo di Sergio Conceiçao. E battere i nerazzurri è l'occasione speciale da cogliere al volo. "Una finale si vince e basta, non conta come si gioca!", è l'arringa di Bennacer fatta al gruppo dopo aver eliminato la Juventus in rimonta: e tanto basta a spiegare con quale animo e quale atteggiamento il ‘diavolo' scenderà in campo tra 24 ore.

All'Al-Awwal Park Stadium andrà in scena il secondo derby dopo quello già disputato alla quinta giornata di Serie A lo scorso 22 settembre: a imporsi fu il Milan (2-1 con gol di Pulisic e Gabbia, Dimarco per l'Inter).

Come arriva l'Inter alla finale di Supercoppa: Thuram infortunato

Anche in finale l'Inter dovrà rinunciare ad Acerbi e Pavard in difesa. Per questo nel pacchetto arretrato toccherà ancora una volta a de Vrij, Bisseck e Bastoni a formare la ‘diga' davanti a Sommer. A centrocampo c'è solo l'imbarazzo della scelta ecco perché si va verso la conferma della mediana titolare con Dumfries e Dimarco esterni, Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu a completare la linea. In attacco l'unico neo è rappresentato dalle condizioni di Marcus Thuram, fermatosi per un infortunio muscolare in semifinale. Taremi, Arnautovic o Correa i calciatori che possono prendere il suo posto accanto a Lautaro Martinez.

Come arriva il Milan al big match di lunedì sera a Riyad

Leao ce la fa oppure no? Il portoghese proverà fino all'ultimo per capire se, dopo essersi fermato a causa di un problema al flessore, potrà essere in campo dall'inizio oppure partire solo dalla panchina (contro la Juve era in tribuna). Nella giornata di sabato ha svolto ancora allenamento differenziato. Da verificare anche le condizioni di Jimenez, reduce da un paio di giorni di febbre: dovrebbe essere lui a completare il tridente con Pulisic e Morata. A centrocampo Musah, che ha ben impressionato contro i bianconeri, si candida per una maglia da titolare. In difesa al fianco di Tomori davanti a Maignan, più Thiaw che Gabbia

Le probabili formazioni di Inter-Milan in finale di Supercoppa

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez. Allenatore: Conceiçao.