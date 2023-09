Inter-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni del derby Inter-Milan è la partita clou della 4ª giornata di Serie A dopo la sosta. Si gioca oggi, sabato 16 settembre, alle ore 18 a San Siro. Le ultime news sulle scelte di formazione di Inzaghi e Pioli.

Inter–Milan è la partita clou della 4ª giornata del campionato di Serie A. Il derby della Madonnina si gioca oggi sabato 16 settembre alle ore 18 allo Stadio San Siro di Milano dopo la pausa per la Nazionale impegnata nelle qualificazioni agli Europei e accende i riflettori sulla sfida che vale già una fetta di primato. Le squadre di Simone Inzaghi e Stefano Pioli sono in vetta a punteggio pieno (9) grazie al filotto di vittorie conquistato finora. La gara sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv e in streaming su Dazn.

Monza, Cagliari e Fiorentina le formazioni battute dai nerazzurri che alla sosta sono arrivati sulle ali dell'entusiasmo per il poker di reti (4-0) rifilato alla Viola. Bologna, Torino e Roma gli incontri vinti dai rossoneri, reduci dal primo confronto diretto della stagione superato brillantemente all'Olimpico contro Mourinho.

Le probabili formazioni di Inter-Milan. Inzaghi non ha particolari problemi di rosa, è orientato a riproporre modulo e interpreti più in evidenza, a cominciare da Lautaro Martinez che con 5 gol è il cannoniere della Serie A. L'argentino è rientrato solo pochi giorni prima della partita per aver risposto "presente" alla convocazione dell'Argentina. Tomori è squalificato e Kalulu stoppato da un infortunio muscolare, gioca Kjear in difesa. Giroud ha recuperato dall'infortunio alla caviglia, ci sarà.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Dove vedere Inter-Milan in diretta TV

Il derby Inter-Milan sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva solo per abbonati e su Dazn perché la partita non rientra nel pacchetto di gare in co-esclusiva con Sky. Per vederla sul piccolo schermo sarà possibile farlo attraverso una Smart Tv oppure utilizzando altri dispositivi come una console di gioco, TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. In alternativa per gli abbonati della tv satellitare è disponibile il canale su Sky di Zona Dazn (solo per coloro che hanno attivato il servizio). A occuparsi della telecronaca saranno Pierluigi Pardo (voce narrante) oltre a Stramaccioni e Ambrosini.

Inter-Milan dove vederla in streaming

La diretta streaming di Inter-Milan sarà disponibile solo su Dazn e la si potrà vedere online sia collegandosi alla piattaforma, sia sfruttando l'apposita app utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc oltre alla smart tv) e mobili (smartphone, tablet, notebook). Non è prevista diretta su Sky Go oppure su Now.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Milan

Tridente per il Milan (4-3-3) e solita impostazione tattica (3-5-2) per l'Inter che sulla carta ospita i rossoneri. Scelte praticamente fatte per Inzaghi: Sommer tra i pali, linea difensiva composta da Darmian, de Vrij e Bastoni; esterni in mediana Dumfries e Dimarco con al centro Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In attacco Lautaro e Thuram. Come risponderà Pioli? Giroud in attacco ci sarà mentre in difesa tocca a Kjaer (Tomori è squalificato, Kalulu infortunato). Per il resto, davanti a Maignan ci saranno Calabria, Kjaer, Thiaw e Theo. Centrocampo con Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders. In avanti Leao e Pulisic ai lati di Giroud.

