Inter travolgente, poker alla Fiorentina: doppietta Lautaro e Thuram fa il primo gol in nerazzurro

A cura di Fabrizio Rinelli

L‘Inter fa tre su tre in campionato vincendo anche contro la Fiorentina di Italiano. Nerazzurri travolgenti capaci di abbattere la viola 4-0 al Meazza. Lautaro fa doppietta e Thuram segna il suo primo gol italiano e in generale con l'Inter dopo l'assist di Cagliari. nel mezzo anche il rigore messo a segno da Calhanoglu. Nell'altro match delle 18:30 il Torino invece non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Genoa di Gilardino nel giorno dell'esordio in granata di Duvan Zapata.

L’esultanza di Thuram dopo il gol arrivato su assist di Dimarco.

Inter-Fiorentina: doppietta di Lautaro e primo gol di Thuram in nerazzurro

Si era capito sin dai primi minuti di gioco che l'Inter sarebbe stata travolgente in questa serata. La Fiorentina è andata subito in difficoltà contro i nerazzurri che dopo un paio di occasioni importanti costruite da Thuram e Lautaro, passano in vantaggio proprio grazie al gol dell'attaccante francese. Dopo l'assist a Cagliari, il figlio d'arte segna anche il suo primo gol con l'Inter e in generale nel campionato italiano. Tutto merito del solito cross perfetto di Dimarco da sinistra capace di pescare al centro dell'area di rigore l'ex Borussia M'Gladbach che di testa insacca la palla in rete. Nulla da fare per Oliver Christensen schierato in campo da Italiano in porta.

La viola fa fatica a reagire e così nel secondo tempo è ancora una volta l'Inter a fare la partita. Prima il palo di Dumfries poi il gol di Lautaro a seguito dell'ennesima grande azione orchestrata dai ragazzi di Simone Inzaghi. Bastoni per Thuram che apre per l'argentino, solo davanti a Christensen battuto con un destro potentissimo. È il gol che praticamente taglia le gambe alla Fiorentina. L'Inter infatti poco dopo trova anche il tris con Calhanoglu su rigore assegnato dall'arbitro per un fallo del portiere viola su rigore. Nel finale arriverà anche il poker con la doppietta di Lautaro che insacca in rete la palla servitagli da destra con un cross perfetto da Cuadrado.

Zapata in azione contro la difesa del Genoa.

Una magia di Radonjic regala la vittoria al Torino in pieno recupero

C'era grande curiosità nel vedere all'opera subito Duvan Zapata dal primo minuto nella formazione schierata da Juric contro i ragazzi di Gilardino. L'ex attaccante, arrivato nelle ultimissime ore di mercato dall'Atalanta per sostituire l'infortunato Sanabria, è sembrato subito molto integrato all'interno degli automatismi tattici del tecnico croato. Solito grande lavoro sporco del colombiano che di fisico inizia spesso una battaglia con Dragusin e la difesa ligure senza però riuscire a trovare il gol nonostante qualche conclusione pericolosa. Il primo tempo però si conclude 0-0 con pochissimi sussulti.

Nella ripresa fa discutere l'intervento su Zapata al limite del giallo per Strootman, già ammonito. L'arbitro decide di non prendere provvedimenti disciplinari, assegnando però un calcio di punizione da posizione pericolosa a favore del Torino facendo comunque scattare le polemiche della panchina granata. Juric si dispera anche per l'infortunio muscolare di Vlasic costretto a uscire. Genoa pericoloso invece nella ripresa solo per un colpo di testa di Dragusin sugli sviluppi di un calcio di punizione che però termina fuori. Succederà ben poco nei minuti finali con il risultato di 0-0 che sembrava orami essere quello definitivo. E invece in pieno recupero Radonjic si inventa un'azione in solitaria e praticamente dalla linea di fondo con un tiro potentissimo mette in rete una palla che si insacca alle spalle di Martinez e fa esplodere lo stadio. Finisce 1-0 per la squadra di Juric.