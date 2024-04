Inter-Torino dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'Inter si prepara per la passerella di San Siro dopo la vittoria matematica dello Scudetto: nel derby contro il Milan lo stadio era formalmente rossonero e per questo contro il Torino sarà la prima occasione di festeggiare assieme al tifo nerazzurro il raggiungimento di un traguardo storico. I giochi in campionato sono chiusi e Simone Inzaghi potrà godersi le celebrazioni assieme a tutta la squadra, coinvolgendo anche chi ha giocato un po' di meno.

L'Inter non ha più nulla da chiedere, ma proverà comunque a vincere le cinque partite che la separano dalla fine della stagione per puntare al record personale di punti in campionato. Dall'altra parte la squadra di Juric può ancora sognare la Conference League e vuole tornare alla vittoria dopo tre partite (una sconfitta e due pareggi). Dopo il fischio finale partirà la festa nerazzurra, con una sfilata che poterà la squadra a celebrare il titolo con tutti i tifosi.

Partita: Inter-Torino

Orario: 12:30

Data: domenica 28 aprile 2024

Dove: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 34a giornata

Dove vedere Inter-Torino in diretta TV

La partita tra Inter e Torino in programma oggi alle ore 12:30 sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. Sarà possibile accedere all'applicazione tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Inter-Torino, dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire Inter-Torino anche in diretta streaming, sempre attraverso DAZN. Basterà scaricare l'app su smartphone, tablet e tanti altri dispositivi supportati, oppure visitare il sito web da pc e accedere con le proprie credenziali.

Le probabili formazioni di Inter-Torino

Qualche piccolo cambio per Inzaghi che comunque non snaturerà la squadra privandola dei suoi titolarissimi. Darmian sarà titolare al posto dello squalificato Dumfries, Buchanan prenderà il posto di Dimarco. Per il resto si prenderanno la scena i protagonisti della vittoria del ventesimo Scudetto.

Qualche nodo da sciogliere per Juric che non ha ancora deciso su chi puntare nel ballottaggio tra Ilic e Masna per affiancare Ricci. In attacco invece torna Sanabria dal 1′, a completare il duo offensivo con Zapata.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Buchanan; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric