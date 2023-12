Inter-Lecce dove vederla oggi in TV e streaming: le probabili formazioni della partita L’Inter capolista ospita il Lecce al Meazza nella partita valida per la 17ª giornata di Serie A: nerazzurri senza Lautaro, Inzaghi punta su Arnautovic. Calcio d’inizio alle 18:00, diretta TV e streaming in esclusiva su Dazn. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter ospita il Lecce al Meazza, sfida valida per la 17ª giornata di Serie A: i nerazzurri – senza l'infortunato Lautaro – sono saldamente al comando del campionato con 41 punti, a +4 dalla Juve, e sono reduci dalla vittoria sulla Lazio nell'ultimo turno di Serie A ma sono stati eliminati dal Bologna in Coppa Italia. Il Lecce di D'Aversa a caccia del sesto risultato utile consecutivo con i giallorossi che hanno 20 punti in classifica e un buon margine sulla zona retrocessione. La partita tra le squadre di Inzaghi e D'Aversa si gioca oggi sabato 23 dicembre. L'incontro di San Siro prenderà il via alle ore 18 e sarà trasmesso in esclusiva da DAZN. Lo scorso anno l'Inter si impose seccamente nella gara di San Siro (2-0, gol di Mkhitaryan e Lautaro).

Inzaghi non dovrebbe fare turnover ma schiera tutti i titolarissimi ad esclusione di Lautaro: panchina per Frattesi, davanti ci sarà Aurnautovic con Thuram, in difesa dovrebbe tornare Pavard. Nel Lecce confermato il 4-3-3 con Oudin a metà campo e con Strefezza nel tridente con Piccoli e Banda.

Partita: Inter-Lecce

Quando si gioca: sabato 23 dicembre 2023

A che ora: 18:00

Dove si gioca: Stadio Meazza San Siro, Milano

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 17ª Giornata

Dove vedere Inter-Lecce in diretta TV su Sky o Dazn

Il match tra Inter e Lecce si potrà seguire in diretta televisiva solo su DAZN. Per farlo, oltre all'abbonamento, servirà anche una Smart Tv oppure un dispositivo come Google Chroomecast o Fire Stick Tv Amazon.

Inter-Lecce, dove vederla in streaming

La diretta streaming di Inter-Lecce sarà sempre possibile solo con DAZN, che detiene in esclusiva i diritti dell'incontro. Telecronaca di Testoni e Giaccherini.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce di Serie A

Inzaghi vuole continuare a vincere e schiera i migliori a disposizione. Sempre assente Dumfries, in difesa c'è Pavard. Davanti il tandem Lautaro – Thuram. Lecce con il solito offensivo 4-3-3. Piccoli al centro dell'attacco con Banda e Strefezza sulle fasce.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadini, Oudin; Strefezza, Piccoli, Banda. All. D'Aversa