Infortunio Lautaro, non convocato per Inter-Lecce: le condizioni del Toro e quando ritorna in campo L'infortunio rimediato in Coppa Italia ha costretto Lautaro Martinez a fermarsi: per lui niente Lecce e Genova, il 2023 finisce prima per un risentimento muscolare. L'argentino ritornerà nel 2024 quando in calendario ci sarà Inter-Verona.

A cura di Alessio Pediglieri

Stop per Lautaro Matinez: dopo 57 partite consecutive con l'Inter il Toro si ferma per infortunio

L'Inter resta senza Lautaro Martinez in questo finale di 2023 che dovrebbe sancire il dominio nerazzurro in campionato a fronte di un primo posto e una minifuga che dovrà reggere l'urto delle ultime due gare prima della sosta natalizia. Senza il suo uomo più rappresentativo, il capitano e trascinatore a suon di gol che si è fermato in Coppa Italia per un problema muscolare e non è stato convocato per la gara contro il Lecce: risentimento muscolare.

Simone Inzaghi deve ricorrere ai ripari e confidare che la Lautaro-dipendenza sia solamente una certezza di avversari e detrattori di un'Inter che dovrà dimostrare di esser squadra vera e non legata alle sorti di un giocatore, per quanto fondamentale. Così, la vigilia di Inter-Lecce in programma sabato a San Siro si è animata per le condizioni di Lautaro, l'attaccante argentino che nella parte finale della sfortunata gara di Coppa Italia con il Bologna è uscito lamentando un problema alla coscia sinistra.

In giornata è arrivata la nota ufficiale dell'Inter dopo gli ultimi esami: "Lautaro Martinez si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni."

Il problema muscolare accusato nel finale di Inter-Bologna di Coppa Italia

Il Toro è stato sostituito da Inzaghi, per alcuni con complice e colpevole ritardo, allorché si è manifestato quello che è apparso in un primo momento un semplice affaticamento. Poi, però, le smorfie di disappunto in panchina, la coscia fasciata e le prime sensazioni al rientro per preparare le ultime sfide di campionato hanno lasciato spazio ad un pessimismo più diffuso: nessuna lesione muscolare ma riposo comunque obbligato. Così in attacco ci sarà il solo Thuram a reggere la parte dei titolarissimi, con Arnautovic che gli farà da spalla. Dietro, il vuoto con l'argentino fermo ai box e un Sanchez in precarie condizioni fisiche.

L'assenza di Lautaro sarà un vero e proprio test per la capolista nerazzurra visto che Inzaghi, per 90 minuti o spezzoni di partita, non ha mai rinunciato all'argentino: 57 presenze in altrettante partite della squadra di Inzaghi da inizio 2023 e anche in questa stagione ha fatto filotto, giocando finora 23 match su 23. Con rendimento stratosferico, 17 gol in totale con 4 assist ai compagni. Un avvio mai visto prima per il Toro in nerazzurro ma che ora si deve fermare per infortunio. Non gli capitava dal 4 dicembre 2021, quando venne tenuto a riposo per precauzione trasferta all’Olimpico contro la Roma.

Quante partite salta Lautaro Martinez e quando rientra in campo

Il 2023 dunque potrebbe essere andato in archivio per Lautaro Martinez ancor prima della sua naturale conclusione. Non scenderà in campo contro il Lecce bella partita di sabato 23 dicembre e non ci sarà molto probabilmente nemmeno nella trasferta di Genova contro il rossoblù di Gilardino in calendario il 29 dicembre. Due partite fuori, per recuperare completamente e ripresentarsi titolare nell'attacco dell'Inter per il 6gennaio 2024, quando si riprenderà a giocare con l'Inter che affronterà il Verona.