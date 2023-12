Lautaro spremuto in Coppa Italia e gioca mezz’ora in Champions: la gestione di Inzaghi fa discutere Lautaro Martinez è uscito contro dal campo contro il Bologna per un problema muscolare: la gestione del Toro da parte di Simone Inzaghi, tra Coppa Italia e Champions League, fa discutere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lautaro Martinez è uscito contro dal campo contro il Bologna per un infortunio e l'Inter, insieme ai suoi tifosi, ha tremato per più di qualche minuto. Simone Inzaghi nel post-partita ai microfoni di Mediaset ha parlato di un ‘affaticamento muscolare' ma si avranno notizie più chiare nelle prossime ore.

L'attaccante argentino ha giocato 100 minuti nella gara di Coppa Italia, da cui la squadra nerazzurra è stata eliminata, e ha sbagliato un calcio di rigore nei tempi regolamentari che avrebbe potuto cambiare la serata della capolista di Serie A. Nessun dramma, visto che l'Inter ha vinto per due anni la coppa nazionale ma un po' di amaro in bocca resta per l'andamento della gara insieme a qualche domanda in merito alle rotazioni effettuate dall'allenatore nelle ultime settimane.

Proprio il numero 10 è uno dei punti di discussione importanti nelle ultime ore: Lautaro è stato impiego titolare nella gara col Bologna insieme ad Arnautovic ed è rimasto in campo fino all'inizio del primo tempo supplementare, quando è stato sostituito per un affaticamento all'adduttore della coscia sinistra. Le sue condizioni sono da valutare in maniera completa per capire se l'argentino sarà a disposizione per le prossime ravvicinate gare dell'Inter contro Lecce e Genoa ma questo rischio preso da Simone Inzaghi col suo capitano ha fatto storcere il naso a più di qualche tifoso e osservatore anche per come Lautaro era stato gestito in occasione della gara di Champions League.

Nel match che valeva il primo posto del gruppo contro la Real Sociedad il capitano è partito dalla panchina perché il tecnico di Piacenza scelse di puntare su Thuram e Alexis Sanchez. Il suo ingresso per l'ultima mezz'ora non fu accolto con grande soddisfazione e vedendo quello che è accaduto ieri sera, in una coppa che viene sempre guardata con ‘occhi diversi' dai tifosi, qualche critica a Inzaghi è arrivata soprattutto per il rischio che si è preso con il suo capitano.

È vero che Sanchez era fuori per infortunio e gli attaccanti a disposizione hanno giocato tutti e tre, ma se c'è un calciatore che in questo momento è insostituibile quello è proprio Lautaro Martinez. Anche col Bologna, nonostante il rigore sbagliato, il Toro ha giocato la solita partita di qualità e di grande spirito di sacrificio.

Lautaro ha giocato tutte e ventitre le partite dell'Inter della stagione 2023/2024 e non ha saltato nemmeno una gara nell'intera scorsa stagione: per tornare all'ultima partita in cui il Toro non è stato schierato bisogna risalire fino all'aprile 2022 contro il Verona, quando era squalificato.

Nella conferenza post-partita Simone Inzaghi ha parlato così delle condizioni del suo capitano: "Lautaro ha questo affaticamento, che sembra abbastanza sotto controllo, poi bisognerà vedere le prossime ore. Giocando tra meno di settantadue ore, sarà da valutare. Cercheremo di recuperare Sanchez per il Lecce e vedremo la condizione di Lautaro come andrà".

Lautaro potrebbe essere risparmiato o comunque non essere a disposizione per l'imminente gara contro il Lecce di sabato 23 dicembre e rientrare contro il Genoa nell'ultima del 2023.

Intanto, però, si discute sulla possibilità e sulla necessità dell'Inter di tornare sul mercato anche in attacco: se Arnautovic e Sanchez dovessero proseguire la loro annata senza infamia e senza lode, spremere Lautaro e Thuram fino alla fine della stagione è un rischio troppo grande che i nerazzurri non si possono permettere di correre.