Inter-Juventus si gioca questa sera alle ore 20.45 allo stadio ‘Meazza' di San Siro. Il big match in calendario è il posticipo della 18sima giornata del campionato di Serie A. La partita verrà trasmessa in diretta TV (in chiaro ma solo per abbonati) e in streaming sui canali di Sky Sport. La sfida tra nerazzurri e bianconeri è una classifica del calcio italiano e quest'anno avrà una motivazione ulteriore: per la prima volta in dieci anni di dominio assoluto, è la ‘vecchia signora' a dover rincorrere i nerazzurri sia per guadagnare una posizione di classifica più stabile in zona Champions (i bianconeri hanno anche la gara col Napoli da recuperare) sia per procedere nella scalata al primato, attualmente nelle mani del Milan.

Come arrivano Inter e Juventus allo scontro diretto? Sta un po' meglio la formazione di Conte che deve rinunciare solo a D'Ambrosio (infortunato) mentre sono pesanti le assenze tra le fila della squadra di Pirlo. Dybala è infortunato. De Ligt, Alex Sandro e Cuadrado (in isolamento nell'attesa di guarire dal Covid-19). Quanto ai risultati, l'Inter è reduce dal 2-2 dell'Olimpico contro la Roma, la Juve ha battuto per 3-1 il Sassuolo.

Inter-Juventus dove vederla in TV

Gli abbonati di Sky potranno vedere la partita tra Inter e Juventus in chiaro e in diretta TV collegandosi ai canali Sky Sport 1 (201 del satellite, 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite).

La diretta streaming di Inter-Juventus

La gara verrà trasmessa anche in diretta streaming e sarà possibile vederla sfruttando, come di consueto, dispositivi fissi (pc o Smart Tv) e mobili (notebook, smartphone, tablet). Per assistere a Inter-Juventus bisognerà collegarsi alla piattaforma di Sky Go, previo scaricamento della app. C'è anche un'altra opportunità: sintonizzarsi su Now TV, il sito che offre il servizio di streaming a pagamento anche del singolo evento.