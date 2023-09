Inter-Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Inter-Fiorentina è il match valido per la 3a giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Il match si giocherà oggi, domenica 3 settembre ore 18:30, allo stadio Meazza di Milano. Qui tutte le informazione sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Inter-Fiorentina è la partita valida per la 3a giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La sfida tra nerazzurri e viola si giocherà oggi, domenica 3 settembre ore 18:30, allo stadio Meazza di Milano. La squadra di Simone Inzaghi arriva a questa sfida a punteggio pieno dopo aver battuto nelle prime due uscite il Monza e il Cagliari sempre col punteggio di 2-0.

Per i ragazzi di Italiano, che nel frattempo si sono qualificati alla Conference League vincendo contro il Rapid Vienna, un successo all'esordio contro il Genoa per 1-4 e poi il clamoroso pareggio subito in rimonta dal Lecce che è riuscito a raggiungere la viola da 2-0 a 2-2. Qui tutte le informazione sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina. Simone Inzaghi potrebbe affidarsi nuovamente all'attacco composto da Lautaro Martinez e Thuram con Barella e Calhanoglu in mediana sicuri di un posto più Frattesi. Nella viola Beltran potrebbe partire come attaccante titolare al posto di Nzola.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Infantino, Kouame; Beltran. All.Italiano.

Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Opzione riservata ai soli abbonati che potranno godersi lo spettacolo della partita accedendo all'evento tramite app su smart tv. La telecronaca del match sarà affidata a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Dario Marcolin.

La sfida tra la squadra di Inzaghi e quella di Italiano sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming e sempre sull'app di DAZN scaricabile però su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso collegamento al sito tramite pc o mac.

L'Inter si schiera con il classico 3-5-2 con Sommer in porta e con Darmian, De Vrji e Bastoni in difesa. In mediana il trio Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (più di Fratessi) con Dumfries e Dimarco ad agire sugli esterni. In attacco Lautaro-Thuram.

La Fiorentina in campo sempre col 4-2-3-1 che vedrà il nuovo acquisto Beltran al centro dell'attacco sostenuto da Nico Gonzalez e la novità Infantino. Terracciano in porta davanti a una difesa composta da Dodo, Milenkovic, Quarta e Parisi.Arthur-Duncan il tandem in mediana.

