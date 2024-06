video suggerito

Inter, è fatta per Josep Martinez dal Genoa: sarà lui il vice Sommer, i dettagli dell’accordo Josep Martinez, portiere spagnolo che ha disputato l’ultimo campionato con la maglia del Genoa ha chiuso l’accordo con l’Inter. Al club ligure, che lo aveva riscattato dal Lipsia, andranno 15 milioni di euro: sarà lui il vice di Yann Sommer che resta titolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Un altro Martinez per l'Inter scudettata di Simone Inzaghi. Oltre a Lautaro, nel roster nerazzurro dalla prossima stagione ci sarà anche Josep, il portiere che ha disputato l'ultimo campionato con la maglia del Genoa e che ha chiuso un accordo di massima con i campioni d'Italia per un accordo che è oramai ai dettagli. Il portiere spagnolo, classe 1998, arriva a titolo definitivo per un totale di 15 milioni di euro.

Di scuola azulgrana, Josep Martinez ha disputato l'ultima stagione in Serie A nel Genoa di Gilardino che ha disputato un campionato più che soddisfacente raggiungendo con serenità la salvezza e ha mostrato qualità di gioco ed elementi interessanti. Tra cui il portiere spagnolo al suo esordio nel nostro campionato, prelevato nell'estate del 2022 dal Lipsia in prestito e poi riscattato dal club ligure nel 2023.

L'accordo tra Josep Martinez e l'Inter, i dettagli del contratto

Alle spalle di un ottimo Yann Sommer ci sarà il 26enne spagnolo Josep Martinez con cui l'Inter ha concluso un accordo di massima che lo porterà in nerazzurro nelle prossime settimane. La società del presidene Marotta ha intessuto veloci e precisi accordi con il giocatore e il suo entourage trovando l'intesa immediata. Anche il Genoa, unico proprietario del cartellino, ha aperto le porte alla cessione: nelle casse dei liguri arriveranno 15 milioni complessivi.

Chi è Josep Martinez, scuola Barcellona e protagonista col Genoa

Classe 1998, ha vissuto le giovanili del Barça assaporando il gusto di una cantera storica e di sicura qualità. Josep Martinez resta però pochissimo a Barcellona e nel 2020, a 22 anni, viene acquistato dal Lipsia che lo lascia a Las Palmas. In Bundesliga Martinez giocherà solamente due partite, pur potendosi fregiare del trofeo della Coppa di Germania che il club vince nel 2022.

Nell'estate di quell'anno, nuovo prestito, questa volta in Italia al Genoa: è l'anno del ritorno in serie A in cui Martinez gioca in ballottaggio con Semper per poi imporsi nella seconda parte di stagione, quando il club lo riscatta e partire da titolare nel campionato appena finito dove si è guadagnato l'attenzione generale con prestazioni solide e di qualità.