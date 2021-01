L'Inter apre i battenti del 2021 per la Serie A con la partita delle 12.30 di San Siro (a porte chiuse) contro il Crotone, con cui darà inizio ad una giornata vecchio stile, dove tutte le squadre scenderanno in campo lo stesso giorno. Il replay verrà servito il 6 gennaio, quando ancora una volta il campionato non prevede anticipi e posticipi in altre date. Su Antonio Conte, dunque, tutti gli occhi puntati in attesa di scoprire se la pausa sarà stata positiva o ci saranno scorie di festività ancora da smaltire contro una neo promossa che ha concluso il 2020 con un successo ed è alla ricerca di punti pesanti.

La formazione ufficiale contro il Crotone

Antonio Conte ha deciso di mettere ancora la sua mano sulla formazione iniziale, dopo le sette vittorie consecutive che lo hanno ravvicinato al Milan capolista e che con il successo ultimo a Verona ha mostrato anche un gioco soddisfacente oltre al risultato positivo. Per Inter-Crotone, Conte riparte dalla coppia d'attacco Lautaro-Lukaku e con il 3-5-2 iniziale, modulo caro al tecnico nerazzurro. Dunque, una piccola rivoluzione tattica rispetto all'ultima uscita al Bentegodi quando aveva mostrato un inedito 3-4-1-2. A centrocampo ritorna titolare Vidal.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

Ovviamente tiene banco anche in mercato, tra chi dovrebbe partire e chi arrivare, ma anche un occhio di riguardo agli infortunati che potrebbero diventare il classico valore aggiunto della seconda parte di stagione. Al momento, il cammino dell'Inter non sarà complicatissimo: fuori dall'Europa restano gli impegni in campionato e quelli di Coppa Italia. Un motivo in più che evita l'esigenza durante il mercato di gennaio di dover intervenire sulla rosa.

Mercato, le uscite: Nainggolan ed Eriksen

Nainggolan ha già lasciato la squadra ed è ritornato in Sardegna a Cagliari: soddisfacendo le richieste del giocatore, l'Inter si è tolto anche un peso economico oltre alla presenza di uno scontento in rosa. Stessa sorte potrebbe giungere per Eriksen che, entro febbraio potrebbe accasarsi al Psg dove ritroverebbe mister Pochettino. Anche in questo caso, per l'Inter sarebbe un doppio colpo, per i bilanci e per la rosa.

Sensi e Vecino, gli ‘acquisti' in casa

In mancanza di occasioni – e a budget zero – Conte potrebbe contare su un gruppo comunque ricco, sfruttando il ritorno di alcuni infortunati. In mediana, soprattutto, dove Stefano Sensi sta recuperando da una serie di problemi fisici che ne hanno frenato l'utilizzo e Mathias Vecino. L'ex viola è fermo dalla fine della scorsa stagione, dovrebbe partire ma senza avere garanzie sulla sua tenuta fisica è difficile pensare ad una cessione invernale. Per questo, potrebbe tornare utile alla causa nella seconda fase della stagione.