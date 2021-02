Tante le voci, molte le notizie, adesso anche la conferma ufficiale. Inter Media and Communication SpA, attraverso il sito ufficiale del club ha voluto dare una spiegazione ufficiale a quanto si sta evolvendo, a carattere finanziario, attorno alla società nerazzurra. E' certificato il costante impegno da parte di Suning di mantenere fede agli accordi presi, "con o senza supporto esterno", ma c'è anche la prima chiara conferma della ricerca di partner "strategici" si legge nella nota "utili sia sotto il profilo di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti"

Inter Media and Communication SpA, consociata di F. C. Internazionale Milano SpA ha emesso in mattinata un comunicato in cui sono arrivate le conferme certificate della ricerca di nuove risorse soprattutto rivolte al consolidamento finanziario del club. Nella nota, si legge chiaramente come Suning – l'azienda madre della famiglia Zhang, proprietaria di maggioranza dell'Inter – abbia "confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club, con o senza supporto esterno". In pratica, non si sta svendendo la società al primo offerente ma ci si sta guardando intorno.

Un'evoluzione fondamentale per il futuro dell'Inter, con Suning che dà credito alle tante voci susseguitesi in questi ultimi mesi, tra notizie di cessione a quelle di svendita, con relativa paura da parte dei tifosi interisti. Il club non rischia nulla, sottolinea Suning, tutte le manovre svolte ora e in futuro sono ulteriore garanzia dell'impegno assunto con l'Inter, malgrado le evidenti difficoltà di natura finanziaria che si sta attraversando. "E' ragionevole" conclude il comunicato ufficiale "e prudente, rivolgere lo sguardo anche all'esterno. In tal senso, Suning, ha nominato consulenti e adivsor in Asia".