Inter-Benevento è il terzo anticipo della 20sima giornata del campionato di Serie A. La partita si gioca oggi, 30 gennaio, alle ore 20.45, allo stadio ‘Meazza' di San Siro. Il match tra nerazzurri e sanniti è un piccolo derby: allenatore dei campani, infatti, è Pippo Inzaghi, ex attaccante del Milan. I giallorossi, neo-promossi, finora hanno disputato un buon torneo: sono a quota 22 punti con un margine di vantaggio (+8) sulla zona retrocessione che conferisce maggiore tranquillità anche in vista di una sfida difficilissima come la trasferta contro la squadra di Conte (non sarà in panchina perché squalificato dopo l'alterco con l'arbitro Maresca alla Dacia Arena). Vietato sbagliare per i nerazzurri, reduci dal pareggio di Udine e in corsa con il Milan per lo scudetto. Ecco tutte le info per vedere la gara in Tv e in diretta streaming.

Inter-Benevento, dove vederla in TV

Inter-Benevento sarà trasmessa su Dazn. Si potrà vedere il match in diretta TV in due modi: collegando il proprio dispositivo elettronico alla piattaforma (previo abbonamento) con la smart tv, attraverso la quale convertire in immagini il segnale in streaming, oppure sintonizzandosi sul canale 209 di Sky (Dazn 1) riservato agli utenti che hanno sottoscritto l'offerta della piattaforma satellitare.

Dove vedere in streaming Inter-Benevento

La diretta streaming di Inter-Benevento sarà fruibile attraverso l'utilizzo dei consueti device fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, smartphone, notebook) per collegarsi alla piattaforma del network. Sfruttando una buona connessione a internet sarà migliore anche la qualità del segnale e la trasmissione delle immagini. Per gli abbonati a Sky è comunque possibile vedere il match anche collegandosi a Sky Go? No, poiché Dazn 1 non è visibile sull'applicazione dell'emittente satellitare.