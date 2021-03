Non c'è conferma, ovviamente, ma l'intervista rilasciata da Nikos Stathopoulos a ‘Bloomberg' non è passata di certo inosservata agli occhi attenti dei tifosi nerazzurri che stanno vivendo da vicino il sempre più possibile passaggio di consegne dalla famiglia Zhang a nuovi investitori, come BC Partners, il fondo di investimenti inglese di cui Stathoupoulos è manager: "Siamo pronti a investire nello sport e ovviamente in club di primissimo piano". E la presenza di alcuni rappresentanti del fondo a Milano, secondo il Corsport, sarebbe l'ultimo tassello del reale interesse sull'Inter.

Il dirigente non ha voluto (nè potuto) commentare le voci attorno all'Inter ma la domanda è arrivata diretta: acquisterete l'Inter? La risposta altrettanto chiara: "Non posso commentare nulla perché al momento non c'è stato alcun tipo di accordo". Ma nemmeno una smentita, anzi. Le parole di Stathopoulos sembrano una conferma indiretta alla trattativa con Suning che oramai si sta prolungando da qualche mese, anche per la complessità dell'affare a livello finanziario.

Di certo è che BC Partners so è dichiarata pronta a entrare nel mondo sportivo internazionale e lo farà dalla porta principale. Se è vero come è vero che Suning sta vivendo giornate difficilissime a causa delle frizioni con il Governo cinese, chiudendo asset importanti, dovendo limitare gli investimenti esteri e dichiarando in diverse sedi di cercare nuovi affiliati – anche esterni – per contribuire agli impegni finanziari presi, è anche vero che BC Partners ad oggi rappresenta l'alternativa migliore e più quotata per il futuro del club nerazzurro.

"Lo sport è importante" ha sottolineato Stathopoulos, "un investimento o in una proprietà di club o in una Lega lo stiamo valutando da tempo". Adesso la palla passa ancora alla famiglia Zhang che deve cercare di non lasciarsi sfuggire la possibilità di un interesse così evidente da parte di un colosso finanziario internazionale. Il ‘nodo' sono le tempistiche e le valutazioni del club, anche se tutto porta a pensare che Suning non abbia più molto tempo da perdere, BC Partners ha lasciato intendere che non ha alcuna fretta. Il futuro dell'Inter, dunque, potrebbe davvero parlare inglese.