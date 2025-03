Inter ai quarti di Youth League dopo una partita pazzesca: nei minuti finali è successo di tutto

video suggerito

L'Inter batte il Bayern Monaco agli ottavi di finale della Youth League: passa ai calci di rigore, decisi dalla grande parata di Calligaris che si riscatta dopo la papera su Chavez.

A cura di Ada Cotugno

Ha dell'incredibile il passaggio del turno dell'Inter in Youth League: i nerazzurri si sono qualificati per i quarti di finale dopo aver battuto il Bayern Monaco ai calci di rigore al termine di una partita pazzesca, in cui è successo davvero di tutto. La squadra di Zanchetta è rimasta appesa a un filo fino all'ultimo secondo, quando Alexiou ha segnato il gol del pareggio in pieno recupero dopo una serie di peripezie che rischiavano di spingere la squadra verso l'eliminazione.

La rete del capitano ha cambiato totalmente le carte in tavola e ha invertito la rotta del destino che fino a quel momento sembrava avverso. I bavaresi avevano ormai il passaggio del turno in tasca ed erano tranquilli dopo l'1-0 firmato da Chavez al 20′, seguito da tantissimi errori da parte dell'Inter che non riusciva proprio a segnare. Il greco invece ha portato la partita sull'1-1 e ai rigori Calligaris è stato stellare parando l'ultimo tiro e permettendo alla sua squadra di passare ai quarti di finale.

L'Inter si qualifica ai quarti di Youth League

Nel giro di 90 minuti è successo davvero di tutto alla squadra allenata da Zanchetta che come per magia è passata dall'incubo al sogno in un pomeriggio indimenticabile. Tutto è cominciato con il gol di Chavez al 20′ che ha mandato in vantaggio il Bayern Monaco grazie anche a una papera del portiere Calligaris, un gol che sembrava aver deciso ogni cosa già nel primo tempo. Nella ripresa l'Inter ha creato tantissime occasioni ma ha commesso una marea di errori. Topalovic ha l'occasione per pareggiare ma sbaglia incredibilmente un rigore, ma da lì cambia tutto: la partita sembra essere finita quando al 94′ Alexiou ha un'incredibile occasione per segnare il pareggio, con un gol che rimette ogni cosa in discussione.

E pensare che qualche secondo più tardi i nerazzurri sprecano tutto con la traversa di Berenbruch che avrebbe firmato la rimonta e spedito la sua squadra ai quarti senza passare dai rigori. ma i tiri dal dischetto contro il Bayern Monaco diventano la grande occasione di riscatto per Calligaris: tutti vanno a segno, finché il portiere non decide di redimersi proprio contro Chavez (autore del vantaggio bavarese su suo errore) e di parare l'ultimo tiro, decisivo per far andare avanti la sua squadra alla fine di una partita pazzesca.