Insulti razzisti a Stanciu dopo il rigore sbagliato, il Genoa avverte: “Perseguiremo tutte le strade necessarie“

Il Genoa ha preso posizione contro gli insulti nei confronti di Nicolae Stanciu dopo il calcio di rigore sbagliato nei minuti di recupero contro il Milan. Nel comunicato rilasciato dal club ligure, si fa riferimento a insulti a sfondo razziale presenti sui canali ufficiali nei post che fanno riferimento alla partita di ieri sera. Il Grifone ha annunciato che intraprenderà azioni legali nei confronti dei tifosi che hanno utilizzato espressioni non consone nei confronti del calciatore rumeno.

La nota integrale del Genoa CFC pubblicata sul sito e sui canali social.

Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati.

Stanciu era diventato bersaglio di insulti e espressioni razziste dopo il penalty sbagliato nei minuti finali di Milan-Genoa: una situazione a dir poco spiacevole che il club ligure ha voluto stigmatizzare e ha mandato un messaggio chiari a tutti i suoi supporter.

Insulti razzisti a Stanciu: il comunicato del Genoa

Nicolae Stanciu si è preso la responsabilità di calciare un rigore pesantissimo nei secondi finali di Milan-Genoa ma il calciatore rumeno ha alzato troppo il tiro e la palla è finita nel primo anello di San Siro.

Lo stesso giocatore ha voluto chiedere scusa e ha scritto un messaggio sul proprio profilo Instagram: "Mi sono preso la responsabilità del rigore, ora mi assumo la responsabilità dei due punti persi. Chiedo scusa ai miei compagni e a tutti i tifosi del Genoa".

Lo stesso Daniele De Rossi, allenatore del Grifone, ha assolto il suo giocatore e ha parlato della scelta di mandare Stanciu dal dischetto: "Prima della partita metto due rigoristi, per questa gara erano Malinovskyi e Martin, che però in quel momento era fuori entrambi. Sono stato io a mandare Stanciu sul dischetto, per quello che vedo in allenamento tutte le settimane. Scelta credo abbastanza comprensibile anche per l'esperienza di questo giocatore, poi il calcio è questo. Si sbaglia, si fa gol. Nicolae è un ragazzo meraviglioso, mi spiace veramente che non si sia tolto questa soddisfazione. Si allena sempre meglio di tutti, non ha mai abbassato il suo standard di professionalità".