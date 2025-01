video suggerito

Insigne può tornare in Europa dopo tre anni al Toronto: cresce l’interesse del Besiktas Il Besiktas ha fatto un sondaggio per Insigne per riportarlo in Europa: il mercato in Turchia chiude l’11 febbraio, ma l’ex Napoli preferirebbe tornare in Italia. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il ritorno in Europa di Lorenzo Insigne potrebbe avvicinarsi. L'avventura al Toronto è ormai finita e l'attaccante è stato messo sul mercato per trovargli una nuova destinazione: la tentazione di tornare in Italia è fortissima, ma secondo le ultime voci l'ex Napoli potrebbe approdare in Turchia, con il Besiktas pronto a investire su di lui nel mercato di gennaio per completare l'attacco assieme a Ciro Immobile.

Secondo Sky il club turco si sarebbe mosso per lui, per capire la fattibilità dell'operazione e delle tempistiche per poter chiudere l'affare già in questa sessione di mercato. Il giocatore preferirebbe tornare in Italia, per stare accanto alla sua famiglia, ma la Turchia non sarebbe una destinazione sgradita per aprirgli una nuova porta verso l'Europa.

Sondaggio del Besiktas per Insigne

L'interesse è stato mostrato, seppur timidamente: i turchi hanno fatto un primo sondaggio per Insigne, diventato un obiettivo di mercato negli ultimi giorni di questa sessione. Il Besiktas sarebbe fortemente interessato all'esterno per fare un salto di qualità nella seconda metà di campionato e conta sulla presenza del suo grande amico Immobile per convincerlo a cominciare questa nuova avventura.

Leggi anche Sergio Ramos può tornare in campo dopo sei mesi da disoccupato: arriva la chiamata dal Messico

Il mercato in Turchia chiuderà il prossimo 11 febbraio, più tardi rispetto all'Italia, un fattore che potrebbe essere determinante in questo affare. Insigne preferirebbe rientrare in Serie A, dove alcune squadre avrebbero mostrato interesse, ma se alla chiusura del mercato italiano non dovessero arrivare offerte allora sarebbe disposto ad accettare la corte del Besiktas. In questo momento per il napoletano la Turchia rappresenta soltanto un Piano B per poter tornare in Europa: la sua avventura in MLS con il Toronto è finita e difficilmente prolungherà la sua permanenza in America.