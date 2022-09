Insigne e Bernardeschi show, ma il Toronto perde un’altra volta e i playoff si allontanano Bernardeschi e Insigne fanno lo show, gol e assist per i due italiani, ma il Toronto perde 4-3 con il Montreal e vede allontanarsi i playoff dell’MLS.

A cura di Alessio Morra

Stanno facendo faville in Canada Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi che, nella notte italiana, hanno nuovamente brillato. Ma il Toronto nonostante i loro gol è stato sconfitto in casa per 4-3 nel derby contro il Montreal. E ora i playoff si allontanano per la squadra guidata da Bradley.

La rincorsa ai playoff era indubbiamente molto complicata, ma fin quando c'è la matematica si può sperare. Gli innesti italiani hanno sicuramente dato tanto al Toronto, che però continua a fare acqua in difesa. Insigne e Bernardeschi sono stati grandi protagonisti nel match con il Montreal, ma le loro perle non sono bastate. L'ex juventino al quinto trasforma un calcio di rigore e porta la sua squadra sull'1-0. Dopo appena due minuti c'è una perla vincente di Insigne. L'ex capitano del Napoli riceve un pallone con i giri contati e con un tiro al volo lo ficca nell'angolino, 2-0. La partita si incanala su binari fantastici per i rossi, ma garanzie non ce ne sono mai.

Doppietta contro il Montreal per l’ex capitano del Napoli.

E il Montreal in trentacinque minuti realizza quattro gol in fila e ribalta il risultato portandosi dallo 0-2 al 4-2. Marcatori: Miller, Mihajlovic, Camara e Johnston. Nel finale Insigne segna un altro gol, doppietta personale e fissa il punteggio sul 4-3. Grande festa per il Montreal, delusione enorme per il Toronto.

La corsa per i playoff dunque si è complicata maledettamente per il Toronto FC, ma possono essere soddisfatti, quantomeno a livello personale, Insigne e Bernardeschi. Perché i due attaccanti, che con l'Italia hanno vinto gli Europei lo scorso anno da protagonisti, hanno dei numeri molto interessanti. Il campano ha segnato 6 gol e servito 2 assist in 10 partite di MLS, l'ex bianconero invece ha realizzato 7 reti e ha effettuato 4 assist vincenti in 10 partite.