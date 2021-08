Infortunio shock per Wesley Fofana: fallo terribile durante l’amichevole del Leicester Durante la gara amichevole tra Leicester e Villarreal, il difensore delle Foxes, Wesley Fofana, ha subito un bruttissimo infortunio. Un’entrata shock da parte di Nino, ha causato al giocatore francese un terribile infortunio che lo terrà fuori dai campi per diverso tempo a soli 10 giorni dall’inizio della Premier.

A cura di Fabrizio Rinelli

Wesley Fofana ha subito un grave infortunio alla caviglia durante durante la sfida amichevole tra Leicester e Villarreal. Con le Foxes in vantaggio per 3-0, Fofana è stato vittima di una tremenda entrata a forbice da dietro da parte di Nino, lasciando il difensore della squadra inglese a terra con quella che sembrava una caviglia rotta. I paramedici e i medici del club si sono subito precipitati rapidamente sul manto erboso del King Power Stadium per curare Fofana, con i suoi compagni di squadra e lo staff del club in panchina sconvolti dall'incidente.

Mani nei capelli e giocatori increduli dinanzi all'immagine della caviglia del giocatore completamente distorta rispetto al normale. Dopo cinque minuti di intervento sanitario, Fofana è stato portato in barella tra gli applausi dei tifosi del Leicester. L'infortunio è grave come si temeva e il Leicester potrebbe restare senza Fofana per un lungo periodo della prossima stagione di Premier League che partirà tra soli 10 giorni. Non è dunque escluso un intervento immediato sul mercato per poter sostituire il giocatore.

Wesley Fofana nel frattempo, ha anche pubblicato una stories sul proprio account Instagram in cui mostra in primo piano le sue lacrime e il volto dolorante mentre era ancora in barella. Il 20enne difensore francese si è affermato come un giocatore chiave per la squadra di Brendan Rodgers nella sua stagione d'esordio in Premier League avvenuta lo scorso anno.

Sui social le immagine del fallo di Nino su Fofana sono diventate immediatamente virali. Secondo qualcuno il giocatore spagnolo si sarebbe ‘vendicato' ricambiando in modo del tutto insensato il fallo precedente commesso dallo stesso giocatore del Leicester sull'avversario del Villarreal. Il Leicester non ha ancora pubblicato alcun comunicato. Ma è chiaro che nelle prossime ore verranno rese note le condizioni di Fofana. Che non sono positive…