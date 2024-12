Infortunio Retegui, lesione muscolare: salta Lazio e Supercoppa Italiana, i tempi di recupero

video suggerito

Mateo Retegui si è sottoposto agli esami strumentali dopo l'infortunio riportato durante Atalanta-Empoli ed è stata riscontrata una lesione di primo grado del muscolo retto femorale sinistro. L'attaccante italiano salterà certamente la partita di campionato contro la Lazio e la Supercoppa Italiana all'inizio di gennaio in Arabia Saudita.

Gian Piero Gsperini dovrebbe ritrovare il suo centravanti nella seconda parte del mese di gennaio 2025.

Infortunio Mateo Retegui: i tempi di recupero

L'Atalanta perde Mateo Retegui dopo l'infortunio riportato nel primo tempo della gara vinta dall'Atalanta domenica contro l'Empoli per 3-2.

L'attaccante italiano proverà a tornare con l’Udinese l’11 gennaio; ma non verranno corsi rischi visto che la Dea nei giorni successivi sfideranno la Juventus il 14 gennaio e il Napoli il 18. L’obiettivo dello staff medico del club orobico è quello di riavere Retegui al 100% proprio per le gare contro i bianconeri e contro la squadra di Conte, due big match in chiave Scudetto per l'Atalanta.