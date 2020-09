Lussazione al gomito sinistro ridotta nello spogliatoio. È l'infortunio capitato ad Ante Rebic a Crotone, che rischia circa un mese di stop per il brutto colpo rimediato in seguito a una caduta. Una brutta notizia per i rossoneri, costretti già a rinunciare a Zlatan Ibrahimovic (fuori per aver contratto il coronavirus e in attesa di completare la profilassi per la guarigione). A dare ulteriori notizie sule condizioni del calciatore – che secondo i primi risconti rischia un mese di stop – è il tecnico del "diavolo", Stefano Pioli.

Sembra che non ci sia frattura perché questo diminuirebbe i tempi di recupero – ha ammesso l'allenatore del Milan nell'intervista a Sky Sport -. Spero anche che questa notizia sia confermata, soprattutto che non sia niente di grave. E che possa riprendere il prima possibile anche perché l’assenza di Ibrahimovic e il rientro tardivo di Leao, compreso il suo inserimento forzato, ci porta ad avere poche scelte in avanti.

Milan in emergenza contro Rio Ave e Spezia

Senza lo svedese e l'ex Eintracht la coperta nel reparto offensivo è davvero corta… E gli impegni ravvicinati non aiutano di certo i rossoneri che nei prossimi giorni dovranno affrontare un match molto delicato. La sfida nei playoff di Europa League, infatti, è determinante per la qualificazione alla fase a gironi. A Pioli restano Colombo e Leao (ancora non al meglio della forma, perché anche lui reduce dallo stop causato dal contagio da Covid-19) per la partita contro il Rio Ave di giovedì prossimo: una gara che vale già una fetta di obiettivi stagionali. (Rebic non sarebbe stato comunque a disposizione perché squalificato). Scollinato l'impegno di Coppa, ad attendere il "diavolo" sarà quello in campionato: domenica prossima il calendario propone il duello contro lo Spezia, l'ultimo prima della sosta.