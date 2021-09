Infortunio per Insigne in Napoli-Juventus: problema muscolare per il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha lasciato il terreno di gioco del Maradona nel corso della sfida tra Napoli e Juventus per infortunio: dopo aver battuto un calcio d’angolo il capitano azzurro si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio ma dalle prime indiscrezioni dovrebbe comunque trattarsi di un problema di natura muscolare.

A cura di Vito Lamorte

Le condizioni di Lorenzo Insigne preoccupano il Napoli e i tifosi azzurri dopo la bella vittoria sulla Juventus. Il capitano dei partenopei si è fermato a causa di un fastidio poco dopo il 70′ in seguito ad un calcio d'angolo battuto dalla sinistra: il numero 24 ha abbandonato il campo dopo essersi accasciato a terra e aver chiesto subito il cambio alla sua panchina. Subito è intervenuto lo staff medico ma non sono bastate le cure dei sanitari per evitare la sostituzione: Luciano Spalletti al posto di Insigne ha inserito Piotr Zielinski, che è stato tra i protagonisti dell'assalto finale che ha portato ai 3 punti.

Il capitano del Napoli è rimasto in panchina fino alla fine della gara e ha festeggiato con i compagni la terza vittoria in tre partite: alla gamba di Insigne è stata applicata una fasciatura attorno al ginocchio destro e, secondo quanto riportato da DAZN, dovrebbe comunque trattarsi di un problema di natura muscolare. Il numero 24 ha mimato il movimento che ha fatto proprio mentre calciava ai medici dopo il cambio e in panchina è apparso abbastanza dolorante. Luciano Spalletti si è subito sincerato delle condizioni del proprio giocatore ma, in quel momento, doveva concentrarsi sulla gara.

Chiaramente il tecnico del Napoli e i supporter partenopei sperano che si tratti di un problema di lieve entità, che permetta a Lorenzo Insigne di partecipare al tour de force del mese di settembre che vedrà gli azzurri impegnatissimi tra campionato ed Europa League con tante partite. Il calciatore di Frattamaggiore era uno dei più propositivi nella fase in cui gli azzurri hanno cercato il pari e ha messo lo zampino proprio in occasione del gol di Politano, visto che Szczesny non ha trattenuto un suo tiro dal limite e ha permesso all'esterno di insaccare da pochi passi.

Nelle prossime ore arriveranno notizie più accurate sulle condizioni del capitano del Napoli.