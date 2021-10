Infortunio per Calabria, lascia il ritiro della Nazionale: il Milan valuterà tempi di recupero Davide Calabria non scenderà in campo nel match tra l’Italia e il Belgio valido per la finale per il terzo posto di Nations League. L’esterno ha lasciato il ritiro di Coverciano a causa di un risentimento muscolare. Ora il rientro al Milan dove potrà continuare a curarsi per recuperare la migliore forma possibile.

A cura di Marco Beltrami

Davide Calabria non potrà scendere in campo nella finale per il terzo posto della Nations League con la maglia dell'Italia, contro il Belgio. L'esterno infatti è finito fuori gioco a causa di un problema di natura muscolare, che lo ha costretto a lasciare il ritiro della Nazionale azzurra. Il Milan lo attende a Milanello, dove potrà recuperare nel migliore dei modi.

Non è stato fortunato dunque Davide Calabria che aveva ritrovato la Nazionale dopo il forfait di Toloi, con il ct Mancini che aveva deciso di puntare su di lui per la final four di Nations League. E invece proprio alla vigilia di un'Italia-Belgio, in cui avrebbe potuto giocare da titolare, ecco la doccia fredda: risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra per il terzino, che dunque non sarà presente all'Allianz Stadium di Torino domani. Calabria ha lasciato il ritiro della Nazionale, pronto a tornare a Milanello, dove saranno valutati i tempi di recupero nel migliore dei modi.

Niente di grave per quello che è uno dei punti di forza della squadra di Stefano Pioli protagonista di un rendimento in crescendo nelle ultime stagioni. Al momento non ci sono indicazioni sulle tempistiche di recupero, con i rossoneri che sperano di poterlo recuperare in vista del prossimo impegno, ovvero il match contro l'Hellas Verona in programma dopo la sosta al Mezza. Se così non fosse, Calabria potrebbe essere tenuto a riposo per il confronto con il Porto di martedì 19 ottobre, che potrebbe già essere decisivo per la Champions.

Leggi anche Il debutto di Pellegri con il Milan: ritorna in campo in Serie A dopo tre anni e troppi infortuni

Per quanto riguarda invece la Nazionale, Mancini dovrà dunque fare a meno di lui, in chiave rotazioni in Italia-Belgio di Nations League. Possibile utilizzo dunque di Di Lorenzo, in coppia con il dirimpettaio Dimarco, pronti a garantire copertura e spinta sulle fasce. Sarà una squadra con molte novità quella che il ct potrebbe lanciare contro i Diavoli rossi con un attacco giovane formato dal trio Chiesa, Raspadori e Kean.