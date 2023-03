Infortunio muscolare per Calhanoglu: rischia di saltare anche i quarti di Champions League Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio muscolare giocando con la Turchia e a causa di questo starà fuori almeno un paio di settimane. Ma l’Inter teme di perderlo per circa un mese.

A cura di Alessio Morra

Notizie peggiori non potevano arrivare. Hakan Calhanoglu dopo aver effettuato gli esami strumentali ha scoperto di aver riportato una seria distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Lo stop sarà di almeno due settimane, ma il rischio è che l'infortunio possa tenerlo ai box per addirittura un mese. Questo il comunicato dell'Inter: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni".

Calhanoglu martedì scorso ha riportato un infortunio durante la partita di Qualificazione a Euro 2024 disputata dalla Turchia contro la Croazia (che si è imposta 2-0). Il problema è parso subito serio e infatti c'era parecchia apprensione in casa nerazzurra. Tornato in Italia il calciatore ha effettuato gli esami nell'Istituto Humanitas di Rozzano e le news non sono state buone. Perché è stata evidenziata una distrazione muscolare all'adduttore della coscia destra. Le sue condizioni dovranno essere rivalutate nei prossimi giorni.

Hakan Calhanoglu ha subito un infortunio giocando con la nazionale della Turchia.

Lo stop previsto al momento è di 15 – 20 giorni. Sicura la sua assenza nelle prossime tre partite dell'Inter, che affronterà sabato 1 aprile la Fiorentina (28a Giornata, ore 18) e poi la Juventus (nella semifinale d'andata di Coppa Italia il 4 aprile) e la Salernitana (venerdì 7 aprile, ore 17, nella 29a Giornata di Serie A).

La speranza dell'Inter è quello di riaverlo a disposizione per l'impegno di Champions League con il Benfica, la gara di andata si terrà martedì 11 aprile. Ma in questo momento sembra più una speranza. Inzaghi invece conta di averlo con certezza per la partita di ritorno, che si terrà il 19 aprile a San Siro.

L'assenza di Calhanoglu obbligherà agli straordinari gli altri centrocampisti dell'Inter, che Inzaghi sarà costretto a un limitato turnover. Perché a disposizione restano Barella, Brozovic, Gagliardini e Mkhitaryan, ci sarebbe pure Asllani, che però è stato molto poco utilizzato in questa stagione dal tecnico nerazzurro.