Infortunio e lacrime per De Sciglio in Juve-Sassuolo: Allegri perde il suo pupillo Mattia De Sciglio si è infortunato in occasioni delle fasi iniziali del match tra la Juventus e il Sassuolo. Problema al ginocchio per il pupillo di Allegri, che ha lasciato il campo sulle sue gambe, ma visibilmente preoccupato e scoraggiato. La speranza è che non si tratti di uno stop molto lungo.

A cura di Marco Beltrami

La Juventus ha iniziato il match contro il Sassuolo valido per il turno infrasettimanale a spron battuto, ma dopo una manciata di minuti ha incassato una brutta notizia. Infortunio serio per Mattia De Sciglio, schierato titolare da Max Allegri. Problema al ginocchio per il terzino che dopo un contrasto si è seduto sul terreno di gioco, accusando dolore. Cambio inevitabile per l'ex di Milan e Lione, che è uscito dal campo sulle sue gambe ma molto scoraggiato. De Sciglio si è coperto a più riprese il volto per nascondere le lacrime.

Sembrava un normale scontro di gioco e invece, quello con Frattesi si è rivelato fatale per Mattia De Sciglio. Qualche secondo dopo il contatto, il terzino ha richiamato l'attenzione della sua panchina: subito circondato dai compagni, che hanno provato a rincuorarlo, il 29enne si è toccato a più riprese la parte posteriore del ginocchio sinistro, provando anche ad allungare la gamba. I sanitari della Juventus si sono messi all'opera, con le prime cure del caso ma dopo un po' hanno fatto alla panchina un gesto inequivocabile, chiedendo il cambio. A quel punto, a freddo, è entrato Alex Sandro decisivo in occasione del match contro l'Inter per aver subito il fallo di Dumfries costato il penalty del pareggio ai nerazzurri.

Cosa si è fatto De Sciglio? L'uscita dal campo non lascia presagire niente di buono, con il calciatore molto deluso. Al momento è difficile stabilire la natura del problema fisico accusato dal classe 1992 protagonista di un ottimo avvio di stagione con la Juventus. Una tegola per Allegri che subito si è assicurato delle condizioni del suo pupillo all'uscita dal campo: se l'infortunio dovesse essere serio, allora Max potrebbe dover fare i conti con gli uomini contati sulla corsia.