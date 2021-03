C'è apprensione in casa Atalanta per l'uscita anzitempo di Duvan Zapata dal match di San Siro contro l'Inter. Il club orobico è in ansia per il problema fisico che ha fermato l'attaccante colombiano nella ripresa della sfida di campionato e che lo ha costretto a chiede il cambio: ad ammettere il problema è stato lo stesso Gian Piero Gasperini nel post-partita e adesso si attendono notizie un po' più certe rispetto a quelle che circolavano ieri al Meazza. Diagnosi? Non ce ne sono ancora di certe. Al momento inutile parlare di tempi ma l'unico interrogativo che tanti da ieri sera si stanno ponendo è se il centravanti della Dea sarà a disposizione in vista di Madrid.

Zapata è uscito al minuto 70′ dal campo con la stessa smorfia di dolore che aveva nella gara contro i Blancos di 10 giorni fa al Gewiss Stadium e che poi si rivelò essere solo una contrattura. In quell'occasione uno scatto di 30 metri causò il riacutizzarsi del fastidio a una vecchia cicatrice e non è detto che non posso essere lo stesso problema dell'altra sera. L’impressione è che lo stop e la richiesta di sostituzione siano arrivate dopo uno scatto e appena uscito, secondo quanto riportato dai bordocampisti di Sky, Duvan Zapata avrebbe messo del ghiaccio sulla zona interessata e poi l'ha coperta per non mostrare il tutto a favore di telecamere.

In occasione dello stop precedente il colombiano ha saltato solo la sfida contro la Sampdoria ed è stato fermo solo 6 giorni prima di tornare in campo contro il Crotone. L'Atalanta venerdì è attesa dalla gara contro lo Spezia e poi volerà in Spagna per il ritorno degli ottavi contro la squadra di Zinedine Zidane. C'è grande attenzione per le condizioni del numero 91 per capire come e se Gasperini riuscirà ad averlo a disposizione per tentare la rimonta in casa dei 13 volte campioni d'Europa.