Dallo scorso 10 gennaio Paulo Dybala non scende in campo. L'ultima volta che ha vestito i colori bianconeri è stato nel match contro il Sassuolo, di campionato, quando ha giocato i suoi ultimi 43 minuti stagioni. Poi, il nulla. Un infortunio che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi e lo sta costringendo a rimandare il rientro. Il motivo? Una domanda che si è posta la stessa Juventus che sta seguendo l'argentino giorno dopo giorno, per capire quale sia davvero il trauma al ginocchio sinistro che non permette alla Joya di poter giocare.

Il primo bollettino medico diffuso dalla Juventus sull'ultimo infortunio di Paulo Dybala confermava la presenza di una lesione "di basso grado del legamento collaterale mediale" del ginocchio sinistro. Formalmente un problema che si sarebbe dovuto risolvere in un paio di settimane di riposo. Invece, a distanza di oltre un mese, la Joya è ancora ferma in infermeria e non si sa quando potrà tornare a disposizione di Andrea Pirlo. Un problema non da poco per una Juventus che adesso sta entrando nel vivo della propria stagione, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia, essere tornata nella mischia in campionato e giocarsi la qualificazione in Champions League.

Purtroppo, però, l'anno orribile di Paulo Dybala non sembra voler finire. In questa stagione, l'argentino è sceso in campo solamente in 15 occasioni, 11 in campionato, per un totale di soli 860 minuti complessivi. Ma se si riavvolge il nastro e si corre indietro allo scorso marzo, ci si accorge che negli ultimi mesi Dybala ha avuto più di un problema serio che ne ha minato l'integrità fisica e compromesso la disponibilità.

Il calvario, dallo scorso 8 marzo 2020

Dopo l'ultimo acuto, il gol all'Inter nella partita dell'8 marzo 2020, il lungo calvario di Dybala è iniziato prima con il Covid, con l'isolamento obbligato e l'impossibilità di allenarsi regolarmente, per poi proseguire nel finale di stagione, quando tra luglio e agosto si è infortunato alla coscia saltando le ultime gare di campionato. Il rientro frettoloso per giocare contro il Lione e poi un nuovo infortunio ad inizio di questo campionato. Contro la Sampdoria, il 20 settembre, salta la prima giornata per problemi alla coscia nelle successive due resta in panchina.

Torna a giocare tra ottobre e dicembre, prima di un nuovo affaticamento muscolare a ridosso delle vacanze di Natale, poi uno nuovo stralcio di partite (tre) fino all'attuale misterioso stop a metà gennaio, dal quale doveva rientrare a fine del mese ma che, ad oggi, ancora lo tiene lontano dalle partite. Senza riuscire a dare una data certa per il rientro in campo.