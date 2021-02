Non c'è pace per Ismael Bennacer. Il centrocampista numero 4 del Milan ha rimediato un infortunio di natura muscolare nel corso del primo tempo della sfida in casa della Stella Rossa, valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una brutta notizia di Stefano Pioli che rischia seriamente di perdere una pedina in vista del derby contro l'Inter, in programma domenica.

Poco dopo la mezz'ora di Stella Rossa-Milan, Ismael Bennacer ha richiamato l'attenzione della panchina accusando un problema alla coscia destra. Il centrocampista classe 1997 si è toccato ripetutamente l'adduttore, con le sensazioni che sono state sin da subito tutt'altro che positive. Impossibile continuare a giocare per l'algerino che ha alzato bandiera bianca, uscendo mestamente dal campo. Al suo posto è entrato Tonali al quale Pioli aveva deciso di concedere un turno di riposo. Il linguaggio del corpo di Bennacer non sembra alimentare l'ottimismo in vista delle sue condizioni che saranno valutate nelle prossime ore.

La preoccupazione di Stefano Pioli e della panchina del Milan è soprattutto per il derby di Milano in programma domenica. A giudicare da quanto visto, difficilmente Bennacer potrà essere presente contro l'Inter, anche se la speranza è che si tratti solo di un indolenzimento o della paura per un nuovo infortunio, con la voglia di non rischiare ulteriormente. Il calciatore ex Empoli sembra avere un conto aperto con la sfortuna, alla luce dei tanti infortuni rimediati in questa stagione. Bennacer infatti a causa di un doppio affaticamento muscolare, un infortunio al bicipite femorale e anche della febbre, ha saltato 15 partite. Contro lo Spezia era rimasto in campo per tre quarti di gara, con Pioli che aveva deciso di lanciarlo dal 1′ contro la Stella Rossa. Poi purtroppo ecco l'ennesimo stop.