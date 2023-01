Infiammazione al pericardio, il difensore del Bayern Mazraoui è costretto a fermarsi Il difensore marocchino Mazraoui, grande protagonista ai Mondiali, sarà costretto a fermarsi a tempo indeterminato. Il Bayern Monaco ha annunciato che Mazraoui ha un problema al pericardio e per questo non può giocare a calcio.

A cura di Alessio Morra

Il Bayern Monaco perde anche il difensore Mazraoui. Il marocchino sarà costretto a fermarsi a causa di un problema al cuore. L'annuncio è stato dato dal club bavarese che non ha specificato i tempi di recupero dell'esterno sinistro, che sarà fuori piuttosto a lungo.

Il Bayern Monaco è volato alla volta di Doha, in Qatar, per effettuare la preparazione invernale. A bordo non c'era però Noussair Mazraoui che dopo aver contratto il Covid ha effettuato degli ulteriori esami strumentali nei quali è stata riscontrata un'infiammazione al pericardio.

Questo il comunicato del Bayern: "Noussair Mazraoui non ha potuto volare con la squadra del Bayern a Doha per il ritiro di preparazione della seconda fase della stagione. Il 25 nazionale marocchino è risultato positivo al Covid-19 durante i Mondiali a dicembre e per tale motivo ha saltato i quarti di finale contro il Portogallo. Durante un esame di controllo a Monaco successivo alla Coppa del Mondo, il medico del Bayern, il professor Roland Schmidt, ha diagnosticato una lieve infiammazione del pericardio, che il difensore ora curerà. Ciò significa che Mazraoui non sarà a disposizione del tecnico Julian Nagelsmann per il momento".

Impossibile capire i tempi di recupero. In questo caso bisogna sperare che Mazraoui si rimetta soprattutto per sé stesso, poi avrà modo di pensare a tornare in campo con il Bayern e con la nazionale del Marocco, che è stata la grande rivelazione dei Mondiali del Qatar.

Il Bayern, in questo periodo di stop ai campionati ha perso anche il portiere Manuel Neuer che si è fratturato una gamba sciando. Per questo motivo i dirigenti stanno cercando di acquistare un nuovo portiere, molto caldo è il nome di Yann Sommer, svizzero del Borussia Moenchengladbach. Già preso invece il danese Daley Blind, che con ogni probabilità verrà utilizzato anche come sostituito di Mazraoui. L'ex Ajax è un jolly e può adattarsi in diverse zone del campo.