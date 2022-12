Neuer sugli sci ha vissuto un incubo, rischio altissimo: la ricostruzione dell’incidente Emergono nuovi particolari dell’infortunio di Neuer sugli sci. Il portiere del Bayern e della Germania che si è rotto una gamba, ha rischiato grosso.

A cura di Marco Beltrami

I club hanno vissuto e vivono con grande apprensione quanto accade in Qatar, nella speranza di non perdere le loro stelle per infortunio durante i Mondiali. Proprio per questo è assolutamente beffardo per il Bayern quanto accaduto a Manuel Neuer che, dopo aver salutato il torneo con la sua Germania eliminata ai gironi, si è gravemente infortunato in vacanza. Il portiere si è rotto un gamba sciando, come spiegato attraverso un post su Instagram. A distanza di giorni sono emersi nuovi particolari su quanto accaduto.

L'esperto estremo difensore si è mostrato sui social subito dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto, con la sua stagione che ormai sembra finita. La BILD ha fatto il punto sull'incidente occorso a Neuer, interpellando anche delle guide molto esperte della zona. Grande appassionato di sci, il classe 1986 ben disimpegnatosi ai Mondiali, avrebbe praticato sci alpinismo, una delle sue grandi passioni. Dopo aver scalato la montagna, ecco il ritorno a valle sugli sci, che di solito accade fuori pista.

L'incidente è avvenuto su un pendio molto ripido a quota 1400 metri. A quanto pare le condizioni non erano adatte per sciare, anche perché l'altezza della neve era di circa undici centimetri. Proprio per questo, le guide alpine hanno spiegato la necessità di avere grande esperienza e padronanza degli sci per affrontare queste situazioni. Questa la spiegazione di una di loro: "Manto nevoso molto sottile, si forma una crepe sotto le tavole. Dove giro io spesso spuntano ciuffi d'erba, e questo con 25 centimetri di neve, figuriamoci con 11. Non si possono vedere i massi sotto la neve sottile, durante la discesa diventano ostacoli invisibili. Anche se lo sci si attacca all'erba, ti fa perdere rapidamente l'equilibrio. Questi sono i momenti in cui i giorni da sogno a volte si trasformano in incubi".

Subito dopo la caduta e quando ci si è resi conto della gravità dell'infortunio alla parte bassa della gamba, ecco i soccorsi. Neuer è stato evacuato in elicottero, e 15 minuti dopo la chiamata è stato trasportato in ospedale pronto per il successivo intervento. La tibia di Neuer è stata stabilizzata con un chiodo endomidollare. In circostanze normali può restare impiantato per 18 mesi, in quello di Neuer potrebbe durare anche di più risparmiandogli una nuova operazione e una convalescenza più lunga.

Una beffa per il Bayern che attraverso le parole dei suoi dirigenti si è detto scioccato da quanto accaduto, pur garantendogli il massimo sostegno. I bavaresi stanno correndo ai ripari sul mercato, e oltre a Ulreich, potrebbero riportare in terra tedesca Alexander Nübel dal Monaco, operazione non semplice.