Infantino tifa Inter alla finale Champions: sui social esplode la polemica contro il capo della FIFA Gianni Infantino ha condiviso sui social network diversi contenuti da ‘tifoso’ dell’Inter: tantissime polemiche e critiche nei confronti del numero uno del calcio mondiale.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter ha perso la finale di Champions League contro il Manchester City e ha mancato la possibilità di alzare il massimo trofeo continentale per la quarta volta nella sua storia. I nerazzurri hanno giocato una gara davvero gagliarda al cospetto dei campioni d'Inghilterra ma un po' di sfortuna e mancanza di freddezza sotto porta hanno rovinato la grande prova degli uomini di Simone Inzaghi.

Grandi rammarico per la sconfitta nerazzurra l'ha espresso anche Gianni Infantino, che dopo la partita ha condiviso sui social network diversi contenuti da ‘tifoso interista' e ha scatenato i commenti di tantissimi supporter di altre squadre italiane che non hanno apprezzato i suoi post e le sue stories.

Il numero uno della FIFA ha pubblicato un post con il messaggio "Amala" e i cuori nerazzurri oltre a foto con Maicon, Materazzi e Cambiasso che facevano ricordare a tutti i tifosi della squadra meneghina i tempi del Triplete.

Tantissimi tifosi, soprattutto di squadre italiane, si sono scatenati contro Infantino che poco dopo aver visto questo ‘movimento' ha deciso di disattivare i commenti al suo post fatto per la finale di Istanbul.

In un video pubblicato su Instagram il presidente aveva parlato della partita ma senza esporsi in maniera concreta, ma tutti sanno da tempo che il suo cuore batte per l'Inter: "Sarà una partita tra il miglior club del mondo e un altro fantastico club. Vedremo quale sarà il risultato. Vi posso dire che il mio cuore sta battendo molto, tutti sanno per chi quindi non rivelerò qui per quale squadra stia battendo".

Gianni Infantino era, ovviamente, in tribuna allo stadio Ataturk di Istanbul con Ceferin e Erdogan al suo fianco ma c'erano anche tanti altri personaggi di spicco, del mondo del calcio e della politica: queste sono occasioni in cui si possono notare anche in che modo le nuove potenze economiche che provano a ritagliarsi uno spazio nel mondo del calcio e in che direzione si sta muovendo questo sport a livello geopolitico.