Infantino lancia la bomba: "Cristiano al Mondiale per Club". L'ultima bugia del Presidente FIFA In una diretta streaming vista da milioni di utenti Gianni Infantino ha annunciato la presenza anche di Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club: "Sì, le trattative ci sono, potrà esserci". Ma l'entourage di Cr7 ha sbugiardato totalmente il Presidente della FIFA: "Non esistono piani per prestiti o trattative"

A cura di Alessio Pediglieri

Gianni Infantino non ha resistito e ha ceduto di fronte alle insistenti domande su chi parteciperà all'imminente Mondiale per Club che è in programma a giugno negli Stati Uniti. Al centro del discorso la presenza di Cristiano Ronaldo, stella mondiale dall'appeal enorme e con un richiamo mediatico senza pari, di fronte al quale anche il Presidente della FIFA ha ceduto alla tentazione: "Sì, potrà giocare qualche partita viste le attuali trattative in corso". Parole che hanno avuto un riverbero enorme perché pronunciate durante una diretta social ai microfoni di Speed, uno degli youtuber più seguiti al mondo e grande fan e amico di Cr7. Così non è tardata la risposta da parte dell'entourage del portoghese alle parole di Infantino.

Cos'ha detto Infantino su Cristiano Ronaldo al Mondiale per Club

Da diversi giorni circola con forza la voce che Cristiano Ronaldo lascerà l'Al Nassr nel prossimo futuro dopo un finale di stagione deludente e le frizioni crescenti con Stefano Pioli in panchina. I risvolti avrebbero a dir poco del clamoroso, con voci che si legano a doppio filo con l'imminente Mondiale per Club, al quale il club arabo non si è qualificato. Semplici rumor e dicerie, finché non ci ha messo il carico Gianni Infantino presidente FIFA, con dichiarazioni a dir poco esplosive: "Ci sono grandissimi giocatori, Messi… Ronaldo… Messi giocherà la partita inaugurale del Mondiale per Club con l'Inter Miami. E Ronaldo potrebbe giocare anche per una delle squadre del Mondiale per club… Sì, ci sono trattative in corso con alcuni club quindi se qualche squadra fosse interessata ad ingaggiare Ronaldo per un Mondiale per Club… chissà? Mancano ancora alcune settimane, quindi sarà divertente".

La risposta dell'entourage di Cr7 alle parole di Infantino

Tutto è accaduto durante una diretta con Speed, conosciutissimo streamer nonché noto fan di CR7 , sul suo canale YouTube in una intervista, durata diversi minuti e vista da milioni di utenti. Tra questi, evidentemente c'erano anche i rappresentanti dell'attaccante portoghese che non hanno mancato di replicare alle parole di Infantino, manifestando pubblicamente tutto il proprio disappunto per i commenti da parte del presidente della FIFA: "Non ci sono piani per un suo prestito e non ci sono trattative in corso", hanno ribadito nonostante manchi ancora un accordo per siglare il rinnovo del contratto che scade a metà anno con l'Al Nassr.

La finestra di mercato aggiuntiva per il Mondiale per Club

Dunque, le parole di Infantino appaiono esclusivamente l'ennesimo spot per attirare attenzione verso il neonato torneo che sta cercandosi spazio non senza difficoltà. La FIFA ha già confermato anche la creazione di una finestra di mercato speciale per il torneo continentale che si svolgerà dal 1° al 10 giugno dove potranno avvenire scambi ad hoc. Tra cui l'arrivo anche di Cr7. Ma solo nei sogni di Gianni Infantino.