Incubo Ansu Fati: rapina in casa mentre lui è allo stadio, parenti terrorizzati e bottino super I ladri hanno approfittato dell’assenza di Ansu Fati, al Camp Nou per Barcellona-Espanyol, per mettere a segno un colpo perfetto. Attimi di paura per i parenti.

A cura di Marco Beltrami

La gioia per il ritorno al successo del suo Barcellona è durata poco per Ansu Fati, che nella notte del derby contro l'Espanyol ha vissuto momenti terribili. L'attaccante che ha ereditato la maglia numero 10 dei blaugrana da Leo Messi, dovendo fare i conti con un infortunio, è stato costretto ad assistere al match sulle tribune del Camp Nou. Al ritorno a casa ecco la bruttissima sorpresa: approfittando della sua assenza, e noncuranti della presenza dei suoi parenti al piano inferiore, i ladri si sono introdotti nell'abitazione mettendo a segno un colpo praticamente perfetto.

Non è dunque un periodo fortunato per il talento 19enne del Barcellona e della Spagna, che dopo il ritorno in campo con gol, è stato costretto ad un nuovo stop per un infortunio alla coscia. Ecco allora il riposo forzato con la volontà comunque di essere vicino alla squadra del neoallenatore Xavi, almeno sugli spalti. E così ha fatto sabato sera, per una situazione che ha spianato la strada ad un gruppo di malviventi. Secondo quanto raccontato da La Vanguardia, questi ultimi si sono introdotti nella sua casa di Sant Cugat, e hanno saccheggiato il piano superiore.

Tutto è andato in scena, intorno alle 22 ovvero proprio durante la partita del Barça. Verso le 22 infatti i parenti di Ansu Fati che abitano nella parte inferiore della casa e stavano vedendo il match in TV, hanno sentito dei rumori al piano superiore. Con grande buon senso, terrorizzati da quanto stava accadendo, hanno preferito non andare a vedere personalmente, chiamando subito la polizia. Quando però le pattuglie sono arrivate sul posto, i ladri avevano già completato l'opera a giudicare dalle condizioni dell'abitazione messa a soqquadro.

Dopo aver messo fuori uso l'allarme e le telecamere i malviventi, sono riusciti a fuggire, con un bottino di soldi, gioielli e orologi da quantificare. Ansu Fati ha denunciato il tutto, e alla luce della possibilità che il tutto possa essere stato frutto del solito gruppo di ladri specializzati nelle rapine nelle case dei calciatori, il caso è stato trasferito nelle mani della Divisione Investigativa Criminale (DEC).