Incredibile Ben Arfa, il Lille lo mette fuori rosa dopo 3 mesi: “Mai visto in tutta la mia carriera” Ben Arfa è stato messo fuori rosa dal Lille. Non si allenerà con i compagni dopo il procedimento in corso nei suoi confronti attuato dal club. L’allenatore è incredulo: “Mai visto in tutta la mia carriera”.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'avventura di Hatem Ben Arfa con il Lille sembra essere arrivata già ai titoli di coda. Il fantasista francese, svincolato per diversi mesi dopo l'ultima stagione vissuta lo scorso anno con il Bordeaux, ha poi avuto la fortuna di essere tesserato da Lille campione di Francia. Il club ha creduto nel giocatore tesserandolo a parametro zero nel mercato di gennaio. L'ex Newcastle e PSG ha giocato 9 partite per un totale di 337 minuti. Ma l'ultima gara proprio contro il Bordeaux pareggiata 0-0 dal Lille, è stata fatale per Ben Arfa. Il giocatore è entrato in campo per12 minuti e al termina della partita si è scatenato negli spogliatoi.

"È andato fuori di testa" scrivono i media francesi rivelando alcuni retroscena di una lite scoppiata con il compagno Tiago Djaló e, soprattutto con il tecnico Jocelyn Gourvennec, accusato di avere un atteggiamento troppo difensivo alla squadra. Un'aggressione verbale nei confronti di quest'ultimo che ha fatto completamente crollare la fiducia del club nei suoi confronti. “Giochiamo troppo bassi, non come una squadra che deve difendere un posto in Champions. Non siamo al Guingamp (ex squadra di Gourvennec, ndr)” avrebbe detto il giocatore al tecnico. Nel corso della conferenza stampa odierna, lo stesso allenatore del Lille ha spiegato la decisione presa dal club nei confronti di Ben Arfa.

"Un giocatore si è comportato in modo inappropriato all'interno degli spogliatoi subito dopo la partita – ha spiegato – Per me è stato difficile da capire perché ho molto affetto per questo giocatore". Gourvennec non fa mai il suo nome ma era scontato. "Il presidente ha una regola: non va mai toccata la società, la squadra, l'allenatore e per questo ha avviato un procedimento (disciplinare per colpa grave, prima di un eventuale licenziamento ndr) che è in corso".

A questo punto la decisione è stata presa: "Il giocatore è stato esonerato dall'allenamento questa settimana – ha ribadito l'allenatore – Il club parlerà, una volta che la procedura sarà avanzata. L'ufficio legale si occupa di questo. L'unica cosa da dire è che niente e nessuno è al di sopra del LOSC". Il tecnico del Lille conclude precisando una cosa: "L'etica e le relazioni umane sono molto importanti. Ho iniziato a giocare quando avevo 16 anni e 15 giorni fa ho compiuto 50 anni. Durante questi 34 anni non avevo mai visto questo in tutta la mia carriera".

Il giocatore ha reagito rapidamente tramite una storia di Instagram e ha risposto direttamente al suo allenatore che aveva precisato: “Ci possono essere colpi contorti. Non è per questo che devi esserlo". Hatem Ben Arfa ha ribattuto: “Parli di contorto? Mentre tu e il tuo presidente siete i più perversi. Il tuo problema è l'incompetenza. #Allezlelosc Non stiamo giocando la retrocessione”.