In Norvegia non si capacitano della frase di Chivu sul Bodo: è un’aggravante, l’Inter è stata avvantaggiata

Opinionisti e media norvegesi distruggono la narrazione fatta da Cristian Chivu dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League da parte del Bodo Glimt: “Ha ribaltato la situazione, sono stati loro a essere avvantaggiati”.

Le parole pronunciate da Cristian Chivu – sia in TV che poi in conferenza stampa – dopo la figuraccia fatta dall'Inter nel playoff di Champions League contro il Bodo Glimt (sconfitta in casa che replica quella in trasferta) sono state accolte con stupore in Norvegia, dove non si capacitano di come il tecnico nerazzurro abbia potuto invocare come alibi, dopo aver preso 5 gol in due partite, quello che secondo gli scandinavi non era certo un vantaggio per il Bodo ma anzi lo era per Barella e compagni. Un'aggravante, insomma, altro che invocarla come scusa per la disfatta.

Cosa ha detto Chivu dopo Inter-Bodo Glimt che ha eliminato i nerazzurri dalla Champions League

"Purtroppo oggi abbiamo affrontato una squadra con molta più energia della nostra – aveva attaccato Chivu nell'intervista televisiva, concetto ripetuto più avanti – Abbiamo affrontato una squadra che negli ultimi tre mesi ha giocato quattro partite, tutte in Champions e tutte fatte bene, avevano più energia di noi".

Che il Bodo Glimt avesse dentro sicuramente più brillantezza dell'Inter – ma anche fuoco calcistico, aggiungiamo noi – lo hanno visto tutti, in conferenza stampa poi l'allenatore rumeno ha spiegato con più chiarezza il concetto: "È una squadra che ha energia, una squadra che probabilmente approfitta anche del fatto che in questo momento non giocano, si vede che hanno molta più energia di quelle squadre che magari giocano ogni tre giorni".

Cristian Chivu in conferenza dopo la sconfitta dell’Inter col Bodo Glimt in Champions League

In Norvegia distruggono Chivu: "Ha ribaltato la situazione, era l'Inter ad essere avvantaggiata"

Dunque il Bodo – sostiene Chivu – è arrivato riposato all'appuntamento che valeva una stagione, a differenza dell'Inter, logorata invece dalle ultime settimane di partite su partite. Una ricostruzione che viene ridicolizzata in Norvegia, sostenendo l'esatto opposto. Ci ha pensato in primis il CT della nazionale Solbakken a chiarire come la mattanza dell'Inter da parte del Bodo sia "la più grande prestazione di un club norvegese di sempre" nonostante la pausa del campionato norvegese (l'Eliteserien inizia a marzo, quindi il Bodo non giocava partite di campionato da fine novembre). Una pausa che non poteva essere certo un vantaggio.

Solbakken ha sottolineato esplicitamente i meriti del Bodo nell'aver giocato due partite solide e brillanti pur non avendo il ritmo agonistico dei match settimanali. Questo rende la vittoria ancora più eccezionale, come lo sarebbe per una squadra italiana giocare e vincere una gara così importante durante la pausa estiva della stagione, contro un avversario invece super rodato.

Thuram e Bastoni a capo chino per la disfatta nerazzurra

Uno dei principali media norvegesi, Dagbladet, ripropone il passaggio della conferenza di Chivu e poi spiega come stanno le cose: "In due mesi del 2026 il Bodo Glimt ha giocato solo quattro partite importanti, trovandosi ad affrontare una squadra che invece è nel pieno della stagione: questo è un punto di partenza brutale. La percezione generale nel calcio è che le squadre impegnate in stagione abbiano grandi vantaggi rispetto a quelle fuori stagione. Ma Chivu in maniera piuttosto sorprendente ha deciso di ribaltare la situazione".

I commenti degli opinionisti norvegesi sottolineano come il Bodo abbia superato il problema della mancanza di ritmo agonistico grazie a tattica perfetta, contropiede letale e preparazione mirata sui nerazzurri. Nessuno accetta l'idea del riposo come beneficio, al contrario è visto come un ostacolo superato. Sui social e nei media si ironizza sulle lamentele di Chivu (anche sul campo sintetico all'andata), definendole "scuse" e celebrando il trionfo nonostante le difficoltà della pausa invernale. Insomma, giocare senza il campionato in corso ha reso tutto più difficile, non più facile, con buona pace dell'allenatore dell'Inter e di chi gli è andato dietro.