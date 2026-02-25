Norvegia in estasi per il trionfo del Bodo Glimt: “Inter surclassata, è la più bella impresa di sempre”

In Norvegia la vittoria del Bodo/Glimt contro l’Inter viene celebrata come un momento spartiacque per il calcio nazionale. I principali media del paese scandinavo parlano di trionfo epocale e di avversari “surclassati” nell’arco delle due partite, sottolineando la maturità e la personalità mostrate dalla squadra di Kjetil Knutsen contro un club abituato ai grandi palcoscenici europei.

Il commissario tecnico della Norvegia, Ståle Solbakken, non ha usato mezzi termini: “Non c’è paragone. Questa è la più grande prestazione di club nella storia del calcio norvegese. Oggi parliamo di partite a eliminazione diretta nel calcio moderno, per di più giocate fuori stagione: non c’è davvero più nulla da discutere. È la più bella impresa di sempre per un club norvegese. Complimenti a Kjetil e a tutti i giocatori del Glimt che hanno vissuto questa straordinaria esperienza”.

Il paragone inevitabile è con il Rosenborg BK, che nella stagione 1996/1997 raggiunse i quarti di finale di Champions League, ma secondo Solbakken il contesto attuale rende il successo del Bodo Glimt ancora più significativo.

Leggi anche Come fanno il Bodo e la Norvegia a essere così forti se fino a poco fa li chiamavamo “salmonari”

Norvegia in estasi per il Bodo Glimt: " la più grande impresa di sempre”

Il dibattito in Norvegia è acceso ma il capitano Patrick Berg non ha dubbi: “Si è questa. È la cosa più importante che abbiamo vissuto come club e come squadra. Il calcio è questo, sai. È questa la sua bellezza, è per questo che amiamo così tanto questo sport. Perché anche se è impossibile sulla carta, è possibile nella pratica – ed è divertentissimo”.

Anche l’ex allenatore Lars Tjærnås ha rafforzato il concetto per elogiare il trionfo del Bodo: “Penso che questo sia il più grande successo di sempre per un club norvegese. Non ha senso discuterne ulteriormente, è il più grande. Il Glimt batte un club che da 100 anni è abituato a ribaltare gare del genere, cosa temuta da tutti e da tutti. E poi non solo il Glimt vince, ma li surclassa nei risultati in due partite”.

Dopo il successo all’Aspmyra e la conferma a San Siro, il Bodø/Glimt approda agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Manchester City e Sporting CP. Per una città di poco più di 50mila abitanti oltre il Circolo Polare Artico, è un traguardo che riscrive la storia del calcio nazionale e alimenta un orgoglio destinato a durare nel tempo.